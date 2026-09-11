Parque Dom Pedro promove Chá das Princesas com atividades gratuitas

Crianças de 2 a 12 anos poderão participar de um dia de princesa com penteado, maquiagem, chá da tarde e encontro com a Bela no próximo sábado

O Parque Dom Pedro realiza no dia 12 de setembro, das 12h às 18h, mais uma edição da Oficina no Parque Kids, desta vez com o tema Chá das Princesas. A programação acontece na Dream Store, localizada no Anel Águas, e é voltada para crianças de 2 a 12 anos que participam do Programa de Benefícios nas categorias 2 e 3 Estrelas. A participação é gratuita.

A proposta é transformar a tarde em um momento de brincadeira e interação, inspirado nos tradicionais chás da realeza. Ao longo da atividade, as crianças poderão escolher um visual especial com penteado, maquiagem e acessórios, além de encontrar uma personagem caracterizada como a princesa Bela, protagonista de A Bela e a Fera. A programação também inclui um chá da tarde, desenhos para colorir e contação de histórias.

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Para garantir que todos participem das atividades com tranquilidade, a oficina será organizada em grupos que se revezarão entre três estações: cabelo e maquiagem, chá da tarde e pintura de desenhos. Ao término desse circuito, todos os participantes se reúnem para fotos e o encontro com a Bela.

O Chá das Princesas foi pensado para que as crianças mergulhem nesse universo de faz de conta, participem de cada etapa e vivam uma tarde especial ao lado da Bela.

Como participar

Nesta edição, a participação ficou mais simples. Os clientes das categorias 2 e 3 Estrelas precisam apenas reservar o benefício da oficina pelo aplicativo do Parque Dom Pedro. Após a reserva, a equipe do Espaço Cliente entra em contato para confirmar o horário da participação.

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