Americana continua removendo leucenas na Avenida Bandeirantes

Prefeitura realiza nova etapa de manejo de espécie invasora e que impede nativas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (27) uma nova etapa de manejo e controle de leucenas às margens da Avenida Bandeirantes. A ação, iniciada na semana passada, tem como objetivo suprimir plantas invasoras que impedem o crescimento de espécies nativas e comprometem a biodiversidade local.

A leucena é uma planta exótica que, por alelopatia, inibe o desenvolvimento de espécies nativas no entorno. O projeto prevê o manejo dessas espécies e o plantio de árvores nativas da flora regional, com diversidade superior a 80 tipos arbóreos de proteção ciliar. As intervenções abrangem a bacia do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, e o Córrego Santa Angélica, próximo ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a relevância do trabalho. “O controle das espécies arbóreas invasoras, a leucenas, é fundamental para o crescimento da flora nativa, que tem uma função essencial para o equilíbrio ecológico. Após a ação de manejo, serão plantadas árvores adequadas ao espaço, que promovam a biodiversidade local”, afirmou.

A estrutura de plantio prevê espécies atrativas para pássaros, polinizadores e dispersores, além de variedades adaptadas a áreas alagadiças, favorecendo o fluxo gênico de fauna e flora e a reconexão das áreas verdes do município.

O manejo segue as diretrizes do Plano Municipal de Conservação dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado, do projeto de recomposição ambiental do Ribeirão Quilombo, do Consórcio PCJ, e do eixo de trabalho do projeto Reconecta, da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As ações incluem limpeza das áreas, destinação adequada dos resíduos vegetais e implantação de projetos de reflorestamento conduzidos pela Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos.

A execução da etapa contou com apoio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal de Americana (Gama).

