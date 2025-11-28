Receita de panqueca de fubá com goiabada cremosa

Aprenda a fazer o prato estilo americano com um toque brasileiro

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Nível de dificuldade: Fácil

Ingredientes:

– 1 ovo (50g)

– 2 colheres (sopa) de açúcar (25g)

– 2 colheres (sopa) de Qualy Vita (20g), derretida

– ¾ xícara (chá) de leite (180ml)

– 1 xícara (chá) de fubá fino (105g)

– ½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)

– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó (20g)

– 1 pitada de sal

– ½ xícara (chá) de goiabada cremosa (150g)

– ½ xícara (chá) de queijo minas frescal em cubos pequenos para decorar (50g)

Modo de preparo:

1.Em uma tigela, misture o ovo e o açúcar. Acrescente a Qualy Vita derretida e logo em seguida o leite e mexa até obter uma mistura homogênea.

2.Adicione o fubá, a farinha, o fermento e o sal e mexa até obter uma massa cremosa.

3.Aqueça uma frigideira antiaderente e unte levemente com Qualy Vita.

4.Coloque pequenas porções de massa na frigideira, dourando dos dois lados até estarem firmes.

5.Sirva as panquecas empilhadas, acompanhadas de goiabada cremosa e queijo minas frescal.

