Receita de panqueca de fubá com goiabada cremosa
Aprenda a fazer o prato estilo americano com um toque brasileiro
Leia + sobre gastronomia
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível de dificuldade: Fácil
Ingredientes:
– 1 ovo (50g)
– 2 colheres (sopa) de açúcar (25g)
– 2 colheres (sopa) de Qualy Vita (20g), derretida
– ¾ xícara (chá) de leite (180ml)
– 1 xícara (chá) de fubá fino (105g)
– ½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)
– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó (20g)
– 1 pitada de sal
– ½ xícara (chá) de goiabada cremosa (150g)
– ½ xícara (chá) de queijo minas frescal em cubos pequenos para decorar (50g)
Modo de preparo:
1.Em uma tigela, misture o ovo e o açúcar. Acrescente a Qualy Vita derretida e logo em seguida o leite e mexa até obter uma mistura homogênea.
2.Adicione o fubá, a farinha, o fermento e o sal e mexa até obter uma massa cremosa.
3.Aqueça uma frigideira antiaderente e unte levemente com Qualy Vita.
4.Coloque pequenas porções de massa na frigideira, dourando dos dois lados até estarem firmes.
5.Sirva as panquecas empilhadas, acompanhadas de goiabada cremosa e queijo minas frescal.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP