A equipe médica de Jair Bolsonaro foi acionada na tarde desta quinta-feira (27/11) após o ex-presidente apresentar uma nova crise de soluço, segundo informaram seus filhos nas redes sociais.

Eles afirmam que o quadro teria se agravado durante a noite, quando episódios de refluxo teriam impedido Bolsonaro de dormir.

Jair Renan Bolsonaro relatou piora repentina, enquanto Carlos Bolsonaro também confirmou a situação publicamente.

Jair Bolsonaro na cadeia

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está detido desde o dia 22, após decisão do STF que apontou risco de fuga.

