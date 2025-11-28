O São Paulo deu um vexame histórico na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro e levou uma goleada de 6 a 0 do Fluminense. Com o resultado, o Tricolor paulista ficou mais distante de conseguir uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem.
Fluminense iguala a maior goleada do confronto contra o São Paulo.
São Paulo e o DM lotado
O tricolor paulista vive uma crise no departamento médico, com quase o time inteiro machucado. Mas o placar ilustra a gestão atual do clube.
DESABAFO DO ÍDOLO- O meia Luiz Gustavo falou após a derr0ta humilhante: “Está na hora de colocar as caras quem tem que colocar. Assumir responsabilidades de cima para baixo.” “Esse clube merece ter uma direção de uma vez por todas.” “Não dá mais! Acabou!”
O JOGO
O duelo começou equilibrado e o Fluminense teve uma chance de ouro logo com cinco minutos. Após chamado do árbitro de vídeo (VAR), o árbitro de campo, Lucas Paulo Torezin, apontou pênalti por conta de um toque na mão de Alan Franco após cruzamento na área de Samuel Xavier. Na cobrança, Canobbio bateu forte e colocou o Tricolor na frente.
Após o gol do Tricolor, o São Paulo teve mais volume, mas que não resultou em grandes chances. O sistema defensivo do Fluzão prevaleceu e o contra-ataque funcionou. Com 15′, em uma jogada em alta velocidade pela direita, Canobbio recebeu de Everaldo e acionou Samuel Xavier. O lateral se esforçou para cruzar, mesmo caindo, e encontrou o camisa 9. Após cabeceio bloqueado, a bola sobrou limpa para Martinelli ampliar.
Sem perder tempo nem baixar a intensidade, o Fluminense ampliou ainda mais o massacre. Com 23′, Nonato aproveitou um passe errado de Ferraresi, abriu para Kevin Serna e recebeu de volta para vencer no pé de ferro do zagueiro adversário e chutar por baixo de Young para marcar mais um.
O Fluzão seguiu em cima, sem deixar o São Paulo respirar, e quase ampliou aos 27′, com Canobbio, que obrigou Young a defesa em dois tempos. Com 36′, Everaldo teve chance de cabeça. Aos 42′, Serna chutou em cima do goleiro adversário. Dois minutos depois, Canobbio aproveitou erro de Alan Franco e chutou forte no travessão.
Vira três, acaba seis
O Tricolor inciou a segunda etapa buscando manter o mesmo modelo de jogo da etapa inicial, marcando forte para tentar buscar contra-ataques.
Buscando ampliar ainda mais a vantagem construída na etapa inicial, o Flu seguiu criando. Aos 8′, Canobbio foi travado e, na sobra, Martinelli levou uma bola de Alan Franco e quase marcou.
Em mais um contra-ataque, Serna quase ampliou aos 19′. Após passe de calcanhar de John Kennedy, Lucho Acosta acinou Serna, que chapou para defesa de Young.
A vantagem ficou ainda maior aos 24′. Lucho Acosta passou fácil por Lucca e tocou para Canobbio. O uruguaio virou o jogo para Serna, que rapidamente acionou John Kennedy. O camisa 99 invadiu a área e chutou cruzado para transformar a vitória em goleada.
Com 31′, o Fluminense voltou a balançar as redes. Depois de passe de primeira de Nonato, Canobbio recebeu nas costas da zaga e bateu cruzado para fazer o quinto.
Após os 30 minutos, Zubeldía atendeu os pedidos da torcida tricolor, que clamou pela entrada de Paulo Henrique Ganso. Com a vitória garantida, o Flu tratou de controlar a bola, trocar passes e administrar a vantagem.
Com 41′, o Tricolor marcou mais um. Após lançamento de Ganso, Soteldo foi até a linha de fundo e tocou para Serna, que finalizou de primeira para fazer mais um e fechar a conta.
