A Prefeitura de Americana está convocando 34 agentes de promoção em saúde, aprovados em concurso público, para assumirem seus cargos. Os novos profissionais farão um acompanhamento das condições clínicas dos pacientes com a doença, auxiliando as equipes da Atenção Básica das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), seja por contato telefônico ou visitas domiciliares.

O edital de convocação será publicado neste sábado (22) no Diário Oficial do Município. Os profissionais também recebem um telegrama com os detalhes sobre o chamado feito pela Prefeitura.

O monitoramento executado pelos agentes será feito junto aos pacientes com quadros leves, mas que apresentaram sinais de alerta quando buscaram os serviços de saúde. Mesmo após a alta médica, ainda é possível que haja evolução para formas graves, condição característica da doença.

O acompanhamento atenderá os critérios estabelecidos no plano de contingência e fluxograma de atendimento aos casos de dengue, elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Chefe da saúde de Americana

“Esta convocação ocorre num momento crucial, em que precisamos reforçar a nossa rede básica para monitorar os pacientes. E esse apoio vai nos dar mais segurança para lidar com os casos de dengue no município”, apontou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Esta é mais uma ação da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que tem como objetivo reforçar as atividades do PMCD (Programa Municipal de Combate à Dengue) e mobilizar a cidade toda contra a doença. A iniciativa foi lançada pelo prefeito Chico Sardelli no último dia 14.

Os convocados devem comparecer no dia 7 de março, às 9h, ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal – Avenida Brasil, nº 85. A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, a partir deste sábado, no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.