A atendente Kethyna Kerllyne Oliveira Silva, 24, morreu na noite desta sexta-feira (21) em um acidente em rodovia em Americana. Ela foi atropelada no km 122 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no Jardim Campo Belo.

Amigos usaram as redes sociais na manhã deste sábado para prestar homenagens a ela. Foram mensagens de luto, de apoio e de muita saudade.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), ela estava de garupa numa Honda CG Titan 150. Quem pilotava era uma amiga dela.

O acidente primeiro aconteceu com um GM Corsa batendo na traseira da motocicleta. Com a batida, a moto foi parar no canteiro central da pista.

Kethyna ficou no meio da pista.

Ela acabou ficando no meia da faixa e rolamento, onde passam os carros. Um Pegeout 208 vinha logo atrás e, sem tempo para parar, atropelou a moça. Ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

