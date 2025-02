Com atraso, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o vice Alessandro Mineirinho deram continuidade pessoalmente nesta sexta-feira (21/02) ao cronograma de entrega gradual dos kits gratuitos de material escolar.

Esta sexta foram entregues materiais aos alunos das turmas de Pré-Escola e Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. Eles estiveram nas EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professor Walter Merenda, no Jardim Santa Rosa, e Professora Alvina Maria Adamson, no Jardim Santa Rosa. O investimento da Prefeitura neste programa neste ano é de R$ 1.453.289,00.

O cronograma de entrega dos kits começou já na semana da volta às aulas, em 11 de fevereiro, pelas turmas de berçário e maternal (ou seja, pelas 12 creches municipais), e prossegue agora para as 13 unidades que oferecem turmas de Pré e “Fund 1” da Rede. No caso dos alunos maiores, já em fase de alfabetização, nem tudo vai para casa, pois alguns dos materiais são “liberados” pelos professores conforme a necessidade em sala de aula.

O cronograma de entrega dos kits prossegue ao longo das próximas semanas, conforme a entrega dos kits pela empresa fornecedora vencedora da licitação, até atender a todos os pouco mais de 5.300 alunos da Rede Municipal, com idades de zero a 10 anos – incluindo as Creches, Pré-Escolas e Escolas do Fundamental 1.

Fala Leitinho

“Para mim, como prefeito, é uma satisfação poder entregar esses kits de material escolar para nossos alunos. Eu e meu vice Mineirinho sabemos que tem muitas famílias que não poderiam comprar todo esse material de uma vez, muitas até com mais de um filho na escola, então esse é um apoio financeiro importante também, não apenas pedagógico”, afirmou o prefeito Leitinho, cercado por crianças que pediam para tirar fotos ou que ele autografasse cadernos (os antigos, não os novos, é claro).

“Esse programa é muito importante para as crianças porque traz também condições de igualdade para todas, todos os nossos alunos de cada ciclo recebem e utilizam o mesmo material, sem comparações com o amiguinho, sem bullying”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho – lembrando ainda que 2025 é apenas o quarto ano em que os bebês das creches municipais também ganham materiais didáticos da Prefeitura, uma iniciativa da atual gestão implantada em 2022.

