O jogador de basquete Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, ficará de fora do restante da temporada da NBA após ser diagnosticado com trombose venosa profunda no ombro direito.

A condição, que envolve a formação de coágulos sanguíneos nas veias profundas, está relacionada ao desfiladeiro torácico, uma passagem estreita entre o peito e o braço, onde vasos sanguíneos e nervos podem ser comprimidos, aumentando o risco de trombose.

Trombose e Wembanyama

A trombose venosa profunda é uma doença grave que pode ser agravada em atletas devido ao desenvolvimento muscular intenso na região do ombro, comum em esportes como o basquete.

Leia + Sobre todos os Esportes

Sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo é uma associação científica de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída por médicos interessados no estudo das afecções ortopédico-traumáticas das articulações do ombro e cotovelo.

Com 36 anos de existência, a SBCOC atua no incentivo e aperfeiçoamento e difusão dos estudos, conhecimentos, pesquisas e prática de cirurgia de ombro e cotovelo, provendo condições de atualização permanente dos médicos por meio de ensino, pesquisa e educação continuada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP