Americana deve aumentar em 80% número de leitos para recém-nascidos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, protocolou na Câmara Municipal, neste 05 de fevereiro, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar novos leitos de respaldo para o atendimento de mães e recém-nascidos.

O projeto deverá ser votado em regime de urgência pelos vereadores já nesta terça-feira (06) e pode entrar em vigor ainda neste mês.

Com uma taxa de mortalidade infantil em 9,83 a cada mil nascidos, 24 dos 2.442 novos americanenses de 2022 faleceram logo após o parto. Estes números preocupam e por isso especialistas indicam a necessidade de uma contingência de 10 leitos.

Em 148 anos, a cidade chegou ao número atual: 5 leitos de UTI Neonatal e, caso seja aprovado o projeto, mais 2 leitos de UTI Neonatal, 1 Leito de Pediatria e 1 Leito de Obstetrícia serão contratados pela Prefeitura ao custo de R$420 mil por ano e disponibilizados pelo Hospital São Francisco, o único na cidade estruturado e pronto.

Aliás, segundo a justificativa do projeto, o município não tem receita suficiente para construir, tão pouco os equipamentos necessários para ampliar a oferta, além disso, o valor repassado pelo SUS para esse tipo de internação é menor que o custo de manutenção dos leitos dentro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Em média, 2,9 mães dão à luz todos os dias no Hospital Municipal, mas como a alta ocorre em média dentro de 48h, atualmente a taxa de ocupação dos leitos atuais é de 70%. No entanto, como esse índice de nascimento é sazonal, imprevisível e não existe possibilidade de aguardar, recomenda-se que exista sempre um número de 50% de leitos disponíveis.

Com essa iniciativa, Americana também deve deixar ou reduzir os gastos com internações em cidades distantes, quando ocorre nos casos de emergência, bem como em hospitais privados, como ocorre nas situações de mandados judiciais.

