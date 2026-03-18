Americana conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas que alcançaram as metas de alfabetização em 2025.

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O vice-prefeito Odir Demarchi representou o prefeito Chico Sardelli e recebeu a premiação durante a cerimônia realizada nesta terça-feira (17), no Memorial da América Latina, em São Paulo.

“É uma alegria muito grande ver a Educação de Americana novamente reconhecida e premiada. A Educação de qualidade é o futuro de uma nação e esse prêmio é resultado do esforço coletivo em prol de nossas crianças”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

O prêmio faz parte do programa Alfabetiza Juntos SP e tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE).

A premiação considera o desempenho de estudantes dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental das redes municipais no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em língua portuguesa e matemática.

A premiação em dinheiro será entregue diretamente pelo Governo do Estado e vai reconhecer o desempenho de três escolas municipais: Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Anísio Spínola Teixeira e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prof. Florestan Fernandes e Paulo Freire.

“Estou muito feliz de participar dessa cerimônia que valoriza e reconhece a Educação de nossa cidade e dos demais municípios paulistas. A gestão Chico e Odir tem a Educação como prioridade e a conquista deste prêmio pela segunda vez confirma esta dedicação”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Ghizini fala do prêmio Excelência Educacional

“Pelo segundo ano consecutivo Americana conquista os melhores resultados na alfabetização, confirmando a relevância da Educação para a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Esta premiação reconhece também a dedicação dos profissionais da rede e seu trabalho diário na alfabetização de nossas crianças na idade certa”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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