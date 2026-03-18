A regional da APAS – Associação Paulista de Supermercados em Campinas abriu a discussão sobre o fim da escala 6×1 e a adoção da escala 5×2, prevista em uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) em tramitação no Congresso Nacional.

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Este foi o tema principal do primeiro “Encontro com Supermercadistas” promovido em 2026 pela entidade.

O encontro aconteceu nesta terça-feira (17), a partir das 19h, no escritório regional da entidade.

De acordo com o diretor regional, Acácio Maciel, a proposta do encontro é apresentar aos supermercadistas as oportunidades e os desafios desse modelo de jornada de trabalho, além de discutir seus possíveis impactos no dia a dia das operações.

Supermercados de 86 cidades na APAS

Além da metrópole, a Regional Campinas da APAS abrange outras 86 cidades.

São mais de 3.700 estabelecimentos, entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e emprega mais de 111 mil colaboradores na região.

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