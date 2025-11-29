Americana e Hortolândia adotam "21 Dias de Ativismo": Fim da Violência

21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

Em Americana, roda de conversa na Apae aborda “Resiliência e Superação”

O tema “Resiliência e Superação” foi abordado na roda de conversa realizada nesta quarta-feira (26) na sede da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, no Parque Residencial Nardini. A atividade faz parte da programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, que segue até o dia 9 de dezembro e é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Programa Americana Por Elas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e parceiros.

A ação foi ministrada pela facilitadora Simone Borro, representante do Instituto Colmeia Atípica, e contou com a participação de mães atípicas e responsáveis pelos usuários e alunos da APAE.

“A participação das mães atípicas nas rodas de conversa e atividades, como a arteterapia, por exemplo, é fundamental para ajudar a fortalecer, libertar e expressar as emoções, pois todos os dias são recomeços para elas, que dedicam tempo integral para seus filhos. A troca de experiências e as vivências ampliam a conscientização para o enfrentamento dos desafios, expondo as necessidades em busca da saúde, educação, acessibilidade e combate às violações dos direitos”, destacou Simone.

A presidente do CMDM, Joyce de Taunay, reforçou a importância da ação. “É necessário ter uma rede de apoio, assistência jurídica e profissionais especializados para que as mães atípicas saibam quais direitos existem para o atendimento de seus filhos. Os tipos de violência que as mães sofrem até conseguirem passar por todo o processo que direciona o atendimento de seus filhos atípicos são questões que envolvem toda a sociedade. Agradecemos à APAE pela parceria, à Simone e a todos que participaram dessa ação”, disse.

Nesta quarta-feira, também foi promovida uma roda de conversa no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Projeto Caminho – Diaconia São Judas – CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Jerônimo. A atividade foi conduzida pela vice-presidente do CMDM e técnica de referência em violência da Vigilância em Saúde, Léa Amábile, que abordou o tema “Principais desafios da mulher na atualidade”.

Outras ações foram realizadas, também, no Caps Álcool e Drogas (AD) “Nova Vida”, na Vila Dainese, com palestra direcionada aos usuários e familiares da unidade, e na FAM (Faculdade de Americana), voltada a estudantes e à comunidade em geral.

A programação segue nesta quarta-feira, das 19h às 21h, no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), com a capacitação “Diálogos em Rede” – Processo formativo de conselheiras do Conselho de Direitos da Mulher e construção de políticas públicas. A atividade é destinada a conselheiras do CMDM e profissionais da rede de atendimento à mulher.

“As abordagens dos 21 Dias de Ativismo estão mobilizando toda a população, visando intensificar as ações de conscientização, prevenção e combate às violações de direitos, com orientações sobre saúde, canais de apoio e suporte da rede de proteção à mulher. Agradecemos a todos que estão participando da programação e aos parceiros envolvidos neste trabalho tão importante, que valoriza e preserva a vida das mulheres”, ressaltou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A campanha dos 21 Dias de Ativismo aborda este ano o tema “Reconhecimento da Dignidade com Direitos Iguais e Inalienáveis”, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro), ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres (Dia do Laço Branco – 6 de dezembro) e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro).

Confira a programação completa de atividades dos 21 Dias de Ativismo em Americana:

27/11 – 9h

Roda de conversa: “Conscientização e Prevenção de Todos os Tipos de Violência”

Facilitadoras: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM e Joyce Taunay – Presidente do CMDM

Local: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Avenida Brasil, 1293 – Jardim Girassol)

27/11 – 9h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Mulheres 60+

Local: SCFV-SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

28/11 – 9h

Roda de conversa: “Promoção de ambientes respeitosos”

Facilitadora: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM

Público: Aberto

Local: UPA São José (Avenida de Cillo, 2.222 – Jardim São José)

29/11 – 9h

Mesa redonda: “Como promover a segurança da saúde mental no parto” – Doulas Primavera – Apoio do Rotary Americana

Público: Aberto

Local: Plenário da Câmara Municipal de Americana (Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835 – Jardim Miriam)

29/11 – 16h

Exibição e roda de conversa sobre o debate de Manuela d’Ávila e Cintia Chagas no programa GloboNews Debate – PLPs (Promotoras Legais Populares)

Mediadora: Joyce de Taunay – Presidente do CMDM

Público: Aberto

Local: Espaço DADAIA (Rua Bororós, 304 – Conserva)

01/12 – 13h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Usuárias e usuários do serviço

Local: Centro Dia da APAE Americana (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)

02/12 – 9h

Palestra: Reforma Tributária

Público: Organização da Sociedade Civil

Local: ACIA (Rua Primo Picoli, 232 – Centro)

02/12 – 19h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital” – Comunidade local do Pós-Represa, EJA e CREAS

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Alunos do EJA

Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)

04/12 – 9h

Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres

Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes

Público: Adolescentes do CIEE

Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Bloco B – Unisal)

04/12 – 10h30

Roda de conversa: “Resiliência e Superação”

Facilitadora: Simone Borro – Fundadora do Instituto Colméia Atípica

Público: Aberto

Local: Espaço TEA/Núcleo de Especialidades (Rua Goiânia, 80 – Vila Nossa Sra. de Fátima)

04/12 – 19h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Alunos do EJA e comunidade local do Pós-Represa, EJA e CREAS

Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)

06/12 – 10h

Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres

Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes

Público: Mulheres na comunidade Zincão

Local: Avenida Serra do MAR, 93 – Zincão

09/12 – 16h30

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Adolescentes

Local: SCFV-SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

Hortolândia adere ação “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência”

Atividades vão até o dia 10 de dezembro, com rodas de conversa

Com o tema “Respeito que Educa e Ação que Protege”, a Prefeitura de Hortolândia iniciou a atividade “21 Dias de Ativismo, Consciência e Cultura” pelo fim da violência contra a mulher, na terça-feira (25/11). Coordenada pela Secretaria de Governo, por meio do Departamento das Mulheres, a primeira ação foi uma roda de diálogo com aproximadamente 50 mulheres.

O encontro aconteceu no Ginásio Poliesportivo Nelson Cancian, no Jardim Nova Hortolândia, simbolizando a união e o compromisso das mulheres da cidade na luta por direitos, segurança e dignidade.

“Uma roda de diálogo debatendo um tema tão importante como este pode proteger a vida de outras mulheres. Temos o compromisso com a prevenção, a proteção e a promoção da autonomia feminina com engajamento coletivo e das ações cotidianas realizadas pelo município” , explicou a diretora do Departamento das Mulheres, Josefa Teixeira.

A ação fez parte da programação dedicada ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado mundialmente em 25 de novembro. Até 10 de dezembro, a Administração Municipal realiza outras rodas de diálogos em diferentes espaços públicos da cidade. Os Dias de Ativismo integram o calendário municipal e reafirmam o compromisso da Prefeitura de Hortolândia com políticas públicas que garantam cidadania, empoderamento, justiça e inclusão para todas as mulheres.

“Nos Dias de Consciência, Ativismo e Cultura, iniciados em 20 de novembro, reforçamos o recorte de que mulheres negras continuam sendo as mais afetadas pela violência de gênero. Nesta agenda, também contemplamos o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia Internacional de Combate à Aids e o Dia dos Direitos Humanos. A dimensão da cultura está presente como força de transformação social, promovendo mudanças de comportamento e a quebra de paradigmas ainda enraizados na nossa sociedade”, analisou Josefa.

