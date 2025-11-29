DAE intensifica serviços de recuperação asfáltica em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste mantém, em diversos bairros do município, a execução dos serviços de recuperação asfáltica em áreas onde foram realizadas intervenções das equipes operacionais da autarquia. De janeiro até o momento, já foram concluídos 1.670 reparos, contribuindo para a segurança viária e a melhoria das condições de circulação.

Duas equipes trabalham exclusivamente na recomposição de pavimentos nos locais onde houve escavação para manutenções preventivas e corretivas, além de obras de ampliação das redes de água e esgoto. As atividades incluem a preparação adequada da base e a aplicação da massa asfáltica, garantindo qualidade, eficiência e durabilidade ao serviço prestado.

Reparos

Os reparos são realizados conforme o encerramento das intervenções técnicas, seguindo um cronograma contínuo que busca atender às demandas da cidade e reduzir eventuais transtornos à população. A autarquia reforça seu compromisso com a eficiência operacional e com a manutenção da infraestrutura urbana, assegurando serviços essenciais à comunidade barbarense.

