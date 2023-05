São dezenas de oportunidades sem exigência de experiência.

Os interessados de Americana devem entrar no site www.americana.sp.gov.br , e na página principal buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” conferir as vagas e preencher os dados.

Já em Santa Bárbara d’Oeste os interessados podem conferir as vagas no site da prefeitura e para cadastrar o currículo devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Villa Multimall (ao lado do Tivoli) Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015.