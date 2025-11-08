A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (8) o Dia D de Mobilização contra a Dengue. A ação integrou o movimento estadual de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, reforçando medidas de prevenção e eliminação de criadouros.

A mobilização aconteceu no Poupatempo, na Vila Jones. No período das 8h às 12h, agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) utilizaram maquete, miniaturas de criadouros e microscópio para apresentar as fases do mosquito e orientar sobre cuidados dentro de casa. Também foram distribuídos panfletos informativos.

Americana na luta

Ao longo da manhã, mais de 200 pessoas foram orientadas sobre sintomas, prevenção e eliminação de focos do mosquito, reforçando o papel da população como parte essencial no combate à dengue.

“Percebemos o interesse das pessoas em aprender. Cada orientação pode evitar um foco do mosquito, e isso salva vidas. A prevenção é diária e depende da colaboração de cada morador”, avaliou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

“Estamos diariamente nas ruas, visitando imóveis e orientando a população. O Dia D amplia essa comunicação e traz a vigilância ainda mais perto da comunidade”, destacou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

“Americana trabalha o ano todo no controle da dengue. O Dia D é mais uma forma de alertar sobre a importância do cuidado dentro de casa. Pequenas atitudes evitam a proliferação do mosquito e reduzem o risco para toda a cidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A atividade que aconteceria no bairro Cidade Jardim, de casa em casa, com recolhimento de materiais com potencial de se tornarem criadouros do mosquito, foi adiada em razão da chuva, com o objetivo de garantir a segurança das equipes e dos moradores.

Americana contabiliza 9.026 casos confirmados de dengue e 29 óbitos provocados pela doença em 2025. A Secretaria de Saúde mantém ações permanentes de monitoramento e eliminação de criadouros em todas as regiões do município.

