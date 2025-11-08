Psiquiatra do HM de Americana participa de congresso nacional no Rio de Janeiro

O psiquiatra do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, Dr. Bruno Gonçalves Campagnone, está entre os participantes do 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria (CBP), que teve início nesta quarta-feira (5) no Rio de Janeiro (RJ). O evento, que segue até sábado (8), é considerado o maior da especialidade na América Latina e um dos mais importantes do mundo, reunindo milhares de profissionais, pesquisadores e estudantes da área da saúde mental.

A programação conta com conferências, simpósios e mesas-redondas que abordam temas como saúde mental na era digital, transtornos de humor, dependência química, psiquiatria infantil e avanços terapêuticos. A presença do Dr. Bruno reforça o compromisso do Hospital Municipal de Americana com a formação contínua e o aprimoramento técnico de seus profissionais, promovendo a atualização constante em práticas baseadas em evidências.

“Participar de um congresso dessa magnitude é uma oportunidade valiosa de atualização científica e de troca de experiências com colegas de todo o país. O conhecimento adquirido aqui contribui diretamente para aprimorar o cuidado e fortalecer as ações de saúde mental desenvolvidas no hospital”, destacou o psiquiatra.

A participação integra as ações de educação continuada promovidas pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana, reforçando o compromisso institucional com a qualificação dos profissionais e com a melhoria da qualidade assistencial oferecida à população.

