Sumaré mais uma vez se destaca no cenário estadual e nacional da geração de empregos. Segundo os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No período, Sumaré registrou saldo positivo de 1.555 novos postos de trabalho formais, resultado que confirma o bom momento da economia local. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com 1.444 vagas criadas, o equivalente a mais de 90% das contratações do mês.

O prefeito Henrique do Paraíso comemorou o resultado e destacou que o avanço é fruto de uma gestão voltada à valorização do trabalhador e à atração de investimentos.

“Essa vitória é o reflexo de uma cidade que acredita no potencial do seu povo. Estamos criando um ambiente seguro para quem quer investir e gerar oportunidades para nossa população. Cada novo emprego significa mais dignidade e renda para as famílias sumareenses”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Andre da Farmácia reforçou que o bom desempenho de Sumaré é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias e da política de apoio aos empreendedores.

“Estamos acompanhando de perto o crescimento de Sumaré e vendo o quanto as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento estão dando resultado. Nosso compromisso é continuar fortalecendo o setor produtivo e ampliando as oportunidades para quem vive aqui”, disse Andre.

De acordo com o levantamento, Sumaré respondeu por 87,6% das vagas geradas em toda a microrregião do Polo Têxtil, superando cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de 344 vagas, o crescimento foi expressivo — alta de mais de 350%.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou o papel das políticas municipais e do trabalho contínuo de apoio ao empreendedor.

“A Prefeitura tem investido na qualificação profissional, na desburocratização e no incentivo ao micro e pequeno empresário. Programas como o Banco do Povo, o PAT e o Sebrae Aqui são instrumentos fundamentais para gerar mais oportunidades e atrair novas empresas para a cidade”, destacou Ed Carlo.

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o saldo total de empregos formais em setembro foi de 3.715 vagas, sendo Sumaré o município com o maior número individual de contratações.

“Sumaré segue se consolidando como uma cidade de oportunidades e progresso. Estamos no caminho certo, com planejamento e compromisso com o desenvolvimento”, completou o prefeito Henrique.

📊 Destaques de setembro

•1.555 novos empregos formais (Caged 2025)

•3º lugar em geração de empregos no Estado de São Paulo

•22º lugar no ranking nacional

•1.444 vagas criadas no setor de serviços

•Crescimento de 352% em relação a setembro de 2024

•Maior saldo da RMC e 87,6% das vagas da microrregião do Polo Têxtil

