Hortolândia: campanha “Alegre Uma Vida” arrecada 1,3 mil brinquedos para doação
Mobilização do Fundo Social para beneficiar crianças em vulnerabilidade continua em 24 pontos de coleta em Hortolândia
A solidariedade se mobilizou e rendeu frutos. Durante o Dia D da campanha “Hortolândia Solidária: Alegre uma Vida”, voltado aos servidores municipais, o FunSol (Fundo Social de Solidariedade) arrecadou 1.397 brinquedos.
O evento, realizado no hall do “Palácios dos Migrantes”, no Jd. Metropolitan, na manhã desta quinta-feira (06/11), reuniu centenas de pessoas, dentre elas o prefeito José Nazareno Zezé Gomes; o vice Cafu César, secretário de Governo; e a presidente do FunSol, Maria dos Anjos Assis Barros.
Para Zezé Gomes, a campanha de doação de brinquedos, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, é um exemplo vivo do “espírito natalino que nos une”.
“O Natal é um tempo em que a solidariedade fala mais alto. É o momento em que nossos corações se abrem para o amor, para o cuidado e para o próximo. Aqui em Hortolândia, eu tenho o privilégio de ver todos os anos o quanto o nosso povo é generoso. São famílias, empresas, amigos e vizinhos que se unem para transformar a vida de milhares de crianças. Quero fazer um convite especial a todos os hortolandenses: abracem essa causa, doem brinquedos, espalhem alegria. Cada gesto, por menor que pareça, faz uma diferença enorme no sorriso de uma criança. Vamos juntos garantir um Natal mais feliz e cheio de esperança para quem mais precisa”, convidou Zezé Gomes.
Equipe
Cafu também parabenizou a equipe do Fundo Social pela iniciativa que considerou “tão importante para as nossas crianças”.
Para Maria dos Anjos, a arrecadação no Dia D foi muito representativa.
“Foi muito bom poder contar com a contribuição de todos. É assim que a gente vem trabalhando. A cada ano, tem ficado mais forte a campanha. Quanto mais brinquedos a gente arrecadar, mais crianças vamos conseguir abraçar. Nossa meta é abraçar o maior número de crianças. Estou muito feliz e espero que a gente possa sempre contar com todos para continuar fazendo esse trabalho na cidade de Hortolândia”, avaliou Maria dos Anjos, secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social.
Lançada no dia primeiro de outubro, a campanha de arrecadação de brinquedos do FunSol se estenderá até o dia cinco de dezembro. Há 24 pontos de coleta pela cidade, contando com as unidades I e II do FunSol (veja abaixo).
Podem ser doados itens novos e usados, em bom estado. Todos os brinquedos coletados passarão por triagem. Ela é necessária para que eventuais imperfeições sejam corrigidas, pequenos reparos realizados e os presentes customizados, de acordo com a idade e sexo das crianças.
Os brinquedos arrecadados serão doados às famílias diretamente assistidas pelo Fundo Social, bem como às crianças atendidas por entidades e instituições beneficentes de Hortolândia. Em 2024, a campanha arrecadou 7.800 brinquedos.
Outras informações sobre a Campanha de Doação de Brinquedos “Alegre Uma Vida” podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3819-1005 ou das redes sociais da entidade: Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia (Facebook) e @fundosocialhortolandia (Instagram).
Locais
Consulte os locais de coleta da Campanha de Arrecadação de Brinquedos 2025:
1 – PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA – na R. Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
2 – CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel
3 – UBS JARDIM AMANDA II – Av. Brasil, 800 – Jardim Amanda II
4 – UBS CAMPOS VERDES – R. Confibra, 98 – Jardim Campos Verdes
5 – VIVA MAIS – R. Pedro Pereira dos Santos, 147 – Jardim Santa Clara do Lago I
6 – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO REMANSO – R. Euclídes Píres de Assis, 200 – Remanso Campineiro
7 – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO AMANDA – Av. Tarsila
do Amaral, 640 – Jardim Amanda II
8 – RA ODONTOLOGIA – R. Circular do Sítio de Recreio II, 289 – Jardim Santa Izabel
9 – COLÉGIO ALTERNATIVO UNIDADE II – R. Oswald de Andrade, 04 – Jardim Amanda I
10 – COLÉGIO PECTRUS – R. Camélias, 71 – Residencial São Sebastião
11 – VILLA FLORA HORTOLÂNDIA – Rua Joaquim Marcelino Leite, 638-674 – Villa Flora Hortolândia
17 – MALIBU EXCLUSIVE HORTOLÂNDIA | 24 HORAS – Residencial – Av. Antônio Zuza Ferreira, 1748 – Jardim de Mônaco
18 – X-PRIME ACADEMIA – R. Líbero Badaró, 391 – Jardim do Bosque
19 – SMARTFIT – R. José Camilo de Camargo, 05 – Lot. Remanso Campineiro
20 – FANÁTICOS ACADEMIA – R. Orlando Pavan, 635 – Jardim Santa Izabel
21 – POSTO IPIRANGA – Av. Olívio Franceschini, 1015 – Lot. Remanso Campineiro
22 – CONDOMÍNIO GOLDEN PARK – Av. Santana, 1990 – Jardim Golden Park
23 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – UNIDADE I – Rua José Athanazio Bueno, 260, no Jd. Santana
24 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – UNIDADE II – Rua Alda Lourenço, 353, no Remanso Campineiro
