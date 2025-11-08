Operação Chorume: 27 autuações e 4 infrações ambientais de veículos em Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) realizou, na quinta-feira (6), mais uma edição da Operação Chorume, ação voltada à fiscalização de veículos de carga que trafegam pelo município. O objetivo é garantir a segurança viária, prevenir danos ambientais e coibir o transporte irregular de resíduos e materiais.

Durante a operação, foram fiscalizados 36 cavalos mecânicos e 21 carretas, totalizando 57 veículos inspecionados. No total, 27 autuações foram lavradas com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 4 autos de infração ambiental foram aplicados. As irregularidades mais comuns incluíam transporte sem lona de cobertura, derramamento de substâncias na via, pneus em condições inadequadas de uso e falta de documentação obrigatória. O balanço da operação aponta ainda a emissão de 1 multa de natureza leve, 21 graves e 2 gravíssimas, reforçando a gravidade das infrações encontradas.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, a fiscalização é parte de um trabalho contínuo da Prefeitura para aumentar a segurança e a responsabilidade no transporte de cargas. “A Operação Chorume é uma ação essencial para proteger nossas vias e o meio ambiente. Encontramos situações que colocam em risco tanto os motoristas quanto a população. Nosso compromisso é seguir atuando de forma firme, educativa e preventiva, para garantir que o transporte em Sumaré ocorra com segurança e dentro da lei”, destacou o secretário.

De acordo com a SMMUR, as fiscalizações continuarão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, de forma periódica e estratégica, com apoio das equipes de trânsito e de meio ambiente.

A população pode colaborar com denúncias sobre transporte irregular de resíduos ou derramamento de carga nas vias por meio do número 0800 772 7722, disponível 24 horas por dia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP