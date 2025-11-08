Festival Celebra Americana terá a participação de cinco ministérios de igrejas

O festival de música gospel Celebra Americana, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro no Centro de Cultura e Lazer (CCL), terá a participação de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade, além de shows dos cantores Fernandinho e Eyshila, grandes nomes do segmento. O evento terá entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A programação contará com apresentações de CFW – Comunidade da Fé Worship, no primeiro dia, e IEQ da Colheita, Lariene Prado, Sexteto AD Americana e Banda e Freedom Worship, no segundo dia (confira a programação completa ao final da matéria).

O objetivo é enaltecer o melhor da música gospel, trazendo para Americana atrações conhecidas e oportunizando a formação de público com apresentações de artistas locais, como explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “O Celebra Americana está entre as novidades preparadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para comemorar os 150 anos do nosso município, e incluímos os músicos de nossa cidade para engrandecer ainda mais a programação”, disse.

O festival é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

O evento tem produção da Bokme! e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura, criado pela administração municipal para fomentar a produção cultural e o turismo por meio de mecanismos de captação de recursos privados.

Confira a programação completa:

Dia 14 (sexta-feira), das 16h às 22h

18h: CFW – Comunidade da Fé Worship

20h: Fernandinho

Dia 15 (sábado), das 15h às 22h

16h: IEQ da Colheita

17h: Lariene Prado

18h: Sexteto AD Americana e Banda

19h: Freedom Worship

20h: Eyshila

