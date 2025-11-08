Prefeitura publica homologação de três concursos públicos de Hortolândia

Publicações estão na edição 2607 do Diário Oficial Eletrônico, desta quarta-feira (5)

A Prefeitura de Hortolândia publicou, na tarde desta quarta-feira (05/11), a homologação de três concursos públicos abertos em 2025. São eles o 002 – para diversos cargos de nível superior; 003 – para cargos superiores na área de informática e 005/2025 – para médicos de quatro especialidades.

Os resultados estão disponíveis na edição 2607 do Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia e também no site da empresa SH Dias,contratada pela Administração Municipal para realizar os certames. Além destes, estão em realização outros três concursos municipais.

Em 2025, a Prefeitura abriu sete concursos públicos (CPMH 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008/2025). Cinco estão em andamento e dois, temporariamente suspensos (o CPMH 0007, para Procurador, e o 008/2025, para Guarda Municipal).

Os valores dos salários e as jornadas de trabalho de cada cargo, bem como outras informações relevantes, constam nos editais dos concursos, publicados no site da empresa SHDias.

