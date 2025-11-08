PAT de Hortolândia está com vagas exclusivas para PcDs e temporárias

Órgão da Prefeitura disponibiliza uma vaga para auxiliar de limpeza e uma vaga para recepcionista para pessoas com deficiência; há também três vagas temporárias de 60 dias

Hortolândia promove a inclusão profissional de pessoas com deficiência (PcDs). O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão da Prefeitura, está com vagas de emprego exclusivas para esse público. As oportunidades são para auxiliar de limpeza (uma vaga) e recepcionista (uma vaga). Já para quem tem experiência na área de alimentação, há três vagas temporárias de 60 dias para técnico de panificação. O PAT de Hortolândia está também com vagas para outros cargos (confira quadro abaixo).

Pessoas que se interessaram por alguma das vagas, podem candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça aos interessados que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

2º FEIRÃO DE EMPREGOS

A Prefeitura de Hortolândia atendeu 2.000 pessoas na 2ª edição do Feirão de Empregos, realizada no mês passado. O feirão contou com participação de 70 empresas, que juntas disponibilizaram 3.000 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 16 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.

Cargo

PCDs
inclusos

Vagas

Escolaridade

Experiência

Salário

Local de trabalho

Data limite

Auxiliar de limpeza

Sim

1

Ensino Fundamental completo

Sim

R$ 1.804,00

Hortolândia

11/11

Recepcionista em geral

Sim

1

Ensino Fundamental completo

Sim

R$ 1.804,00

Hortolândia

11/11

Atendente de lanchonete

Não

1

Ensino Médio completo

Sim

R$ 1.933,00

Hortolândia

19/11

Auxiliar de limpeza

Não

5

Ensino Fundamental completo

Não exigida

R$ 1.717,02

Hortolândia

19/11

Repositor em supermercados

Não

2

Ensino Médio completo

Não exigida

R$ 2.049,07

Hortolândia

20/11

Atendente de lanchonete

Não

3

Ensino Médio completo

Não exigida

R$ 2.149,61

Hortolândia

20/11

Técnico de panificação

Não

3

Ensino Médio completo

Sim

R$ 2.009,72

Sumaré

28/11

