Aventura Pokémon leva diversão e nostalgia ao Shopping ParkCity Sumaré

Evento gratuito será realizado de 7 a 16 de novembro (de sexta-feira a domingo)

O universo Pokémon vai invadir o Shopping ParkCity Sumaré neste mês com uma atração especial que promete encantar fãs de todas as idades. É a Aventura Pokémon, que acontece de 7 a 16 de novembro, sempre de sexta-feira a domingo, no espaço em frente à loja American Shoes. O evento, gratuito, é uma parceria com a loja Yup Presentes.

Durante os dias de programação, o público poderá participar de trocas de cartas, batalhas Pokémon, premiações e outras atividades inspiradas na franquia que conquistou gerações. A proposta é reunir crianças, jovens e adultos em uma experiência nostálgica e interativa.

“A Aventura Pokémon é uma oportunidade para os fãs reviverem momentos marcantes e compartilharem a paixão por esse universo. O evento também é uma ótima forma de reunir famílias e incentivar a convivência por meio de atividades lúdicas e divertidas”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O evento faz parte da programação especial que o Shopping preparou para celebrar o aniversário de 6 anos, comemorado em novembro. “A atração reforça o compromisso do empreendimento em oferecer atrações que proporcionam lazer, cultura e entretenimento ao público de todas as idades”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Aventura Pokémon

Quando: de 7 a 16 de novembro (de sexta-feira a domingo).

Horário: das 14h às 20h.

Local: em frente à loja American Shoes.

Evento gratuito

