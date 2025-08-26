Parece que a prévia foi mais quente que o evento. Americana faz 150 anos e parece que a festa já aconteceu no ano passado. Na ocasião houve mais pompa do que este ano. Talvez o ano eleitoral tenha animado mais a classe política do que agora, período politicamente mais frio.

Apesar do Roteiro Gastronômico, da cápsula do tempo e da avenida fechada, a cidade chega a uma data tão importante com baixo engajamento e empenho, dependendo muito da Festa do Peão como símbolo local e sem o arranjo dos fazedores de arte, da turma do Esporte e da economia para fazer uma festa digna.

Cápsula do Tempo dos 150 anos tem pintura homenagem

A Cápsula do Tempo dos 150 anos de Americana foi personalizada com uma pintura artística que homenageia a fundação da cidade. Ela será instalada em frente a um novo letreiro comemorativo, em solenidade que acontece nesta quarta-feira (27), às 10h, em frente ao Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antonio Pinto Duarte.

O evento é aberto ao público e contará ainda com apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi.

Fabricada sob medida em PVC de alta resistência pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, a cápsula reunirá documentos, materiais gráficos, registros e símbolos que representam o atual momento da cidade, para que sejam revelados daqui a 50 anos, durante as comemorações do bicentenário de Americana, em 2075.

A personalização da cápsula foi doada pelo artista plástico Rafael da Silva Seleghini, que utilizou técnicas mistas unindo tinta acrílica, spray e projeção, para representar por meio da pintura a Estação Ferroviária de Americana, além da bandeira do município, e referências históricas como o algodão e a melancia.

“É uma obra que representa muito para mim, busquei representar a Estação de Americana, que é um grande marco para cidade e no seu crescimento e desenvolvimento. Sendo nascido na cidade e um artista autodidata, fiquei feliz de participar do projeto e espero que a população fique feliz com o resultado. Vejo vocês daqui 50 anos”, disse Seleghini.

