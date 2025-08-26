Começa montagem da estrutura do Roteiro Gastronômico Americana 2025

Começou nesta segunda-feira (25) a montagem da estrutura para a edição de 2025 do Roteiro Gastronômico de Americana. O evento, que promete ser o maior da história da cidade, será realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31), na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do portal de entrada do município, com entrada solidária: basta doar 1 litro de óleo, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade pelo Fundo Social de Solidariedade.

O trecho da Antônio Pinto Duarte, entre o portal e o cruzamento com a Rua São Vito, foi interditado para o fluxo de veículos no domingo (24) para a montagem do palco, iniciada nesta segunda, e das tendas de alimentação. O local está sinalizado para os motoristas, que podem utilizar as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi como rotas alternativas.

A festa celebra os 150 anos de fundação de Americana e contará com uma grande estrutura para acolher o público presente. Serão mais de 40 pratos salgados e doces participantes do Concurso Gastronômico, que oferece R$ 10 mil em prêmios, decididos por votação popular e por um júri técnico.

Programação

Além da gastronomia, a alegria será garantida com a programação de grandes shows. As atrações musicais incluem as bandas 80ers e Ultraje a Rigor na sexta-feira; os cantores Isa Siqueira, Ricardo e João Fernando e Sami Rico no sábado e os grupos New Samba, Já Tá Dentro e o show de encerramento com Roupa Nova no domingo.

Os visitantes ainda poderão se aventurar na “Tirolesa FAM”, uma atração radical com mais de 10 metros de altura, e conferir o trabalho de artesãos locais da Feira Ameriart. Também haverá Espaço Kids para a diversão das famílias.

“O Roteiro Gastronômico de 2025 será a maior festa do calendário anual de eventos e celebra com muita alegria o aniversário de 150 anos de nossa cidade. O público vai encontrar um cardápio diversificado, pratos incríveis preparados por estabelecimentos de nossa cidade, e atrações para todas as idades, além de apresentações musicais que valorizam os talentos locais. O aniversário de Americana merece este carinho e a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está dedicada em proporcionar boas memórias a todos os participantes”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Roteiro Gastronômico 2025 é organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções, apoio da Suzano e parceria das empresas Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura. Em 2024, o evento atraiu 35 mil pessoas em três dias de festa.

