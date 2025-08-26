Há quem prefira os consoles de videogame, como o PlayStation, mas também há uma legião de aficionados pelas partidas online direto no computador. Para os fãs da cultura geek, 29 de agosto foi instituído como o Dia Internacional do Gamer, uma iniciativa empreendida por um grupo espanhol que, em 2008, decidiu homenagear e reconhecer aqueles que compartilham essa paixão.

Aos poucos, essas referências foram chegando para o décor de interiores, especialmente para os gamers que se dedicam aos jogos em seus PCs com hardwares potentes e customizados com teclados e mouses com luzes coloridas. “Pela necessidade de um ambiente mais reservado, o dormitório tornou-se o ambiente da casa preferido para esses momentos de diversão”, diz a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Seja para adolescentes ou adultos, a decoração gamer é uma forma de refletir essa paixão de uma forma lúdica, funcional e, sobretudo confortável, respeitando a ergonomia e o bem-estar para quem passa algumas horas diante da tela.

O que caracteriza um ambiente gamer?

Em um primeiro olhar, o espaço carrega algumas características similares ao home office por conta da combinação de bancada, com altura de 75 cm, e de uma cadeira que acomode bem o corpo. “Essa atenção é importante para oferecer uma boa postura da lombar e dos braços. Como muitos não percebem o tempo passar, uma posição inconveniente pode ocasionar dores que, mais adiante, se tornam crônicas“, detalha a profissional.

Com relação à cadeira, à primeira vista se parece com um modelo de escritório, mas a verdade é que ela se difere pela estrutura engendrada para entregar mais comodidade ao pescoço, ombros e costas. Sem contar que os modelos acabam entrando no clima com as cores que se completam ao projeto do dormitório.

Para completar, Cristiane Schiavoni diz que o ambiente pode trazer referências temáticas ao jogo preferido do morador e que as luzes de LED são muito bem-vindas para enfatizar o clima moderno dos jogos.

Projetos gamers para crianças e adolescentes

A profissional diz que essa temática é uma das mais pedidas pelos jovens. Entretanto enfatiza que os projetos não são um estímulo para que fiquem horas a fio à frente do computador. “Sobretudo, é fundamental o controle dos pais“, diz ela que também é mãe.

Veja inspirações de projetos de dormitórios gamers:

Rosa e industrial