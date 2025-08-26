Décor de interiores sintonizado com os fãs da cultura geek

Para entrar no clima do Dia Internacional do Gamer, que acontece em 29 de agosto, profissionais de arquitetura e decoração falam sobre os ambientes residenciais projetados especialmente para as partidas online dos moradores

Há quem prefira os consoles de videogame, como o PlayStation, mas também há uma legião de aficionados pelas partidas online direto no computador. Para os fãs da cultura geek29 de agosto foi instituído como o Dia Internacional do Gamer, uma iniciativa empreendida por um grupo espanhol que, em 2008, decidiu homenagear e reconhecer aqueles que compartilham essa paixão.

Aos poucos, essas referências foram chegando para o décor de interiores, especialmente para os gamers que se dedicam aos jogos em seus PCs com hardwares potentes e customizados com teclados e mouses com luzes coloridas. “Pela necessidade de um ambiente mais reservado, o dormitório tornou-se o ambiente da casa preferido para esses momentos de diversão”, diz a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Seja para adolescentes ou adultos, a decoração gamer é uma forma de refletir essa paixão de uma forma lúdica, funcional e, sobretudo confortável, respeitando a ergonomia e o bem-estar para quem passa algumas horas diante da tela.

O que caracteriza um ambiente gamer?

Em um primeiro olhar, o espaço carrega algumas características similares ao home office por conta da combinação de bancada, com altura de 75 cm, e de uma cadeira que acomode bem o corpo. “Essa atenção é importante para oferecer uma boa postura da lombar e dos braços. Como muitos não percebem o tempo passar, uma posição inconveniente pode ocasionar dores que, mais adiante, se tornam crônicas“, detalha a profissional.

Com relação à cadeira, à primeira vista se parece com um modelo de escritório, mas a verdade é que ela se difere pela estrutura engendrada para entregar mais comodidade ao pescoço, ombros e costas. Sem contar que os modelos acabam entrando no clima com as cores que se completam ao projeto do dormitório.

Para completar, Cristiane Schiavoni diz que o ambiente pode trazer referências temáticas ao jogo preferido do morador e que as luzes de LED são muito bem-vindas para enfatizar o clima moderno dos jogos.

Projetos gamers para crianças e adolescentes

A profissional diz que essa temática é uma das mais pedidas pelos jovens. Entretanto enfatiza que os projetos não são um estímulo para que fiquem horas a fio à frente do computador. “Sobretudo, é fundamental o controle dos pais“, diz ela que também é mãe.

Veja inspirações de projetos de dormitórios gamers:

Rosa e industrial

Projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni | Fotos: Carlos Piratininga

No quarto da Sophia, a arquiteta Cristiane Schiavoni combinou o jeitinho da adolescente: destacou o rosa na pintura das paredes e nos detalhes da cadeira. O cantinho gamer, que também é dedicado para os estudos, ganhou traços do estilo industrial com a estante em serralheria e os pendentes com os fios fixados no teto.

Completamente equipado

Projeto da arquiteta Daniela Funari | Foto: Julia Novoa

Para um morador adulto, a arquiteta Daniela Funari projetou um ambiente que uniu seus dois interesses: as artes plásticas e os jogos online. Com a marcenaria, definiu o armário com nichos e gavetas e a ampla bancada com equipamentos para ninguém botar defeito: além das três telas, o microfone e o simulador de direção com volante e os pedais, tal qual um carro.

Na lateral, a profissional incluiu a estrutura de ateliê com a base para posicionar a tela e as prateleiras de apoio para as tintas.

Três em um

Projeto do escritório VilaVille Arquitetura | fotos: Fávaro Jr

 Neste projeto realizado pelas arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, o ambiente gamer foi implementado no quarto de hóspedes e de TV, por conta da estrutura de áudio e vídeo instalada no rack e nas caixas de som. Para o filho mais velho da moradora, a bancada com a cadeira gamer é acompanhada pelo clima futurista da iluminação indireta de LED presente nas arandelas e nas fitas colocadas nas laterais da TV.

Gamer e torcedor de futebol

Projeto: Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes

Para o adolescente que é torcedor do São Paulo Futebol Clube, a arquiteta Ana Rozenblit, da Spaço Interior, conciliou a bancada de estudos com os momentos dos jogos online. O clima moderno do quarto é percebido pela marcenaria azul, o neon acima da cabeceira e a camiseta autografada exposta com a proteção do acrílico.

Gamer e desenvolvedor de jogos

Projeto: BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci
Já pensou em unir duas paixões? Foi isso que o arquiteto Bruno Moraes executou para seu cliente, que além de jogador também se dedica a criação dos jogos. E para entregar esse ambiente descontraído com a combinação de marcenaria azul e amadeirada e as prateleiras que entregam os personagens geeks preferidos do cliente, a transformação na planta original fez do quarto de serviço o local de trabalho – e também da diversão.

 

