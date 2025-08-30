Americana abre chamamento público para realizar festivais de música e literatura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publica nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial do Município, chamamento público visando a seleção de projetos para a realização de festivais artístico-culturais, com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

As inscrições têm início às 16 horas desta sexta-feira e poderão ser feitas até 23h59 do dia 7 de setembro de 2025, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando em “Atendimento Digital”, depois em “Protocolo”, onde estará disponível a opção “Edital de Fomento a Festivais”. Todas as informações, incluindo a lista de documentos, estão no edital publicado no Diário Oficial do Município.

Serão selecionadas as propostas para a realização de festivais de Música e Literatura. O valor disponível é de R$ 100 mil, distribuídos da seguinte forma:

– Música: R$ 60 mil

– Literatura: R$ 40 mil

Podem se inscrever entidades culturais (Pessoa Jurídica sem fins lucrativos) que atuam no município de Americana há pelo menos quatro anos, com experiência comprovada.

“Este edital é resultado de amplo debate dos produtores culturais e, com o aval do Conselho Municipal de Cultura, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi retomou a realização de festivais culturais dos mais diversos segmentos, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento e a valorização da cena cultural de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

