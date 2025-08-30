Mal raiou o dia deste último sábado de agosto, J., de 51 anos, foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara no jardim das Laranjeiras.

Era 7h da manhã e a equipe foi para a rua Urandi e encontrou o não mais jovem estava em um comércio e sabia se que havia mandado contra ele.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Captura de Indivíduo Procurado Pela Justiça DATA: 30/08/2025 HORA: 07:00 LOCAL: Rua Urandi, 373 – Jardim das Laranjeiras

EQUIPE: 1 🚓VTR 150 Subinspetor Pigatto Gcm Alehandro Gcm Pereira

SÍNTESE detido assim que raiou o dia

Esta equipe em patrulhamento de rotina pela Rua Urandi observou J.(51) no interior de um estabelecimento comercial o qual era de conhecimento haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, pelo local, em averiguação a J. este informou que havia pendências com a Justiça.

Foi então conduzido ao Plantão Policial e em pesquisa via Prodesp foi constatado realmente haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, em virtude de uma regressão de pena, emitido pela Primeira Vara Criminal desta Comarca.

Mediante os fatos a autoridade de plantão Dra° Natália Alves Cabral, determinou a elaboração de B.O PC alusivo ao cumprimento de mandado de prisão, ficando J. a disposição da justiça após o término dos autos.

