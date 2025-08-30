Abertas inscrições da 1ª divisão do Amador de futebol em Nova Odessa

Equipes têm até 8 de setembro para retirar as fichas na Secretaria de Esportes e Lazer

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abriu nesta quinta-feira (28) as inscrições para a 1ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol. Os representantes das equipes interessadas devem comparecer à sede da Secretaria, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O prazo final para a retirada da ficha de participação é 8 de setembro, até às 17h. Além disso, como parte do processo de inscrição, cada clube deverá doar 24 litros de leite (duas caixas com 12 unidades de um litro cada). A entrega da doação deverá ser feita até 12 de setembro. Caso a equipe não retire a ficha no prazo estabelecido ou não entregue a doação dentro da data limite, será automaticamente considerada desistente da competição.

Detalhes

A ficha de inscrição deverá ser devolvida no dia da reunião técnica com os representantes das equipes, quando também serão informados os detalhes sobre tabela, regulamento e forma de disputa. A data do encontro será divulgada em breve.

Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas, sendo 15 o número mínimo obrigatório. Será possível completar a ficha com novos atletas após o início da competição, em data que será comunicada oficialmente na reunião.

Segundo o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, a 1ª Divisão é um dos pontos altos do calendário esportivo da cidade. “É uma competição de grande relevância para o município, que valoriza os clubes, estimula o desenvolvimento técnico dos atletas e promove a integração do município em torno do esporte”, afirmou ele.

