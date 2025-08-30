Chegada de um bebê: como preparar a casa para receber o novo integrante da família

A chegada de um bebê transforma não apenas a vida da família, mas também a configuração do lar. Por esse motivo, o arquiteto Bruno Moraes compartilha sua experiência pessoal e profissional ao preparar a casa com segurança e ergonomia para o nascimento do filho

A chegada de um bebê é como o acender um novo capítulo na vida, onde cada riso, choro e olhar curioso de um novo serzinho transforma a casa em um lugar cheio de novos sentidos. Com isso, os ambientes, que antes eram apenas cenários da rotina dos adultos, agora precisam ser repensados para acolher e proteger. E para muitos papais de primeira viagem, essas mudanças podem parecer desafiadoras, mas contar com a experiência de quem vive essa fase ajuda a tornar o processo muito mais leve.

É o caso do arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, que recentemente virou pai do primeiro filho e compartilha conselhos valiosos para criar um lar que cresce junto com o bebê, além de pontuar em detalhes as adaptações que realizou na própria casa.

Quartos que acompanham as fases da criança

Sem dúvidas, entre os ambientes que mais demandam atenção, o quartinho do bebê ocupa o primeiro lugar. Mas para quem pensa que confirmação de gravidez já é sinal para sair comprando tudo de uma vez, Bruno acalma os ânimos e lembra que, no começo, tudo o que os pais precisam são de elementos básicos: o bercinho, o trocador e uma poltrona de amamentação para conforto da mãe.

“Esses três móveis já formam a estrutura inicial para acolher um recém-nascido. Outros itens podem ser inseridos conforme a rotina da família se ajusta“, afirma o arquiteto.

No entanto, segundo o profissional, o grande erro de muitos pais é planejar o quarto apenas para os primeiros anos de vida. Para ele, o segredo é criar um projeto versátil, capaz de acompanhar o crescimento da criança e evitar reformas frequentes.

“Eu sempre recomendo pensar em dois layouts: um para a fase de recém-nascido com os itens essenciais que falamos acima e outro para quando a criança crescer, com cama, escrivaninha e até espaço para uma televisão. Foi o que fiz no quarto do meu filho. Todas as tomadas, pontos de luz e até a previsão de um painel de TV já foram planejados com antecedência, assim a casa pode acompanhar a vida da criança, em vez de se tornar um espaço limitado“, explica Bruno.

Essa visão evita improvisos futuros e garante que o investimento em marcenaria, iluminação e infraestrutura elétrica tenha longa durabilidade.

Além disso, outra possibilidade que vem ganhando cada vez mais espaço entre os pais é o quarto montessoriano, um tipo de método pensado para estimular a autonomia da criança desde cedo. “É um tipo de pensamento onde o mais importante é respeitar o tempo da criança. Quando trazemos isso para a arquitetura significa móveis são baixos e acessíveis, permitindo que o pequeno pegue seus brinquedos, escolha um livro ou até suba sozinho em sua caminha“, diz.

Ergonomia no banheiro

O banheiro também requer atenção, tanto para o conforto dos pais quanto para a segurança do bebê. Questões como o tamanho do box para acomodar a banheira e o acesso à água quente devem ser observadas, de preferência, com antecedência.

“Quando reformei o banheiro do segundo quarto, aumentei o box justamente pensando se um dia caberia a banheira do bebê ali. Outra ressalva é não investir em vasos sanitários ou pias em altura infantil, pois criança cresce rápido, prefiro orientar os pais a usar banquinhos ou caixotes“, sugere o arquiteto.

A climatização também merece cautela. O choque térmico entre um banho quente e um quarto frio pode gerar desconforto e até problemas de saúde para o bebê. Para evitar isso, Bruno instalou um ar-condicionado com aquecedor no quarto do filho, pensando na troca de temperatura do inverno, mas uma solução mais econômica pode ser o uso de aquecedores portáteis.

Móveis, quinas e armários

À medida que o bebê começa a engatinhar e andar, os móveis e objetos decorativos se tornam parte do universo dele e, por isso, a segurança doméstica se torna prioridade, pois os riscos vão muito além de tomadas e escadas, e abrangem também móveis soltos, quinas e objetos de decoração.

“Temos que analisar os móveis que podem tombar. Aqui em casa já mapeei as quinas da marcenaria que vão receber protetores de silicone quando meu filho começar a andar. Além disso, objetos de vidro e louças que hoje estão em prateleiras baixas terão que ser guardados ou reposicionados“, diz Bruno, mas lembrando que essa adaptação é gradual. “Isso será feito na hora certa, não faz sentido retirar tudo agora, já que recém-nascidos não têm acesso a esses itens“, explica.

Casa saudável: uma preocupação invisível

Além do planejamento e da segurança, a saúde é outro fator fundamental. Muitas pessoas nem imaginam que escolhas aparentemente inofensivas podem afetar o bem-estar do bebê, como uma tinta com solvente ou um piso que libera partículas químicas ao sol.

“Quando projetamos a casa, mas principalmente o quarto de bebê, precisamos projetar saúde em todos os seus aspectos, por exemplo, pouca gente sabe que a babá eletrônica posicionada muito perto do berço pode interferir na qualidade do sono do bebê“, alerta Bruno Moraes.

Por isso, o profissional listou alguns cuidados para um quartinho saudável:

· Tintas e acabamentos: optar por produtos à base de água, livres de solventes e odores fortes;

· Pisos e revestimentos: evitar materiais que liberem quaisquer substâncias químicas, pisos de madeira envernizada e vinílicos precisam ser analisados com atenção;

· Têxtil: lavar cortinas, roupas de cama e enxoval do bebê antes do uso, pois podem conter toxinas da fábrica;

· Iluminação: preferir luminárias dimerizáveis e luzes suaves que respeitem o ciclo circadiano do bebê e favoreçam o sono;

· Campos eletromagnéticos: além das babás eletrônicas, tomadas precisam ser afastadas do berço.

Últimos ajustes e soluções criativas

Em resumo, adaptar a casa para a chegada de um bebê é um processo que acontece em etapas, acompanhando o crescimento da criança e também a evolução dos pais nessa nova rotina. Pequenas mudanças de segurança e conforto vão se somando ao longo do tempo, transformando o lar em um espaço cada vez mais acolhedor.

“Não coloquei telas nas janelas ainda, mas já o tapete, fiz questão de providenciar, tanto no quarto quanto na sala. O bebê vai passar muito tempo no chão, e o piso frio pode causar desconforto. Inclusive, desenhei o tapete do quartinho dele, personalizando com as cores do ambiente“, conta o arquiteto.

Além disso, os primeiros meses passam muito rápido e alguns itens serão perdidos. Para evitar a perda do investimento, o profissional compartilha a ideia da reutilização, por exemplo, com a poltrona de amamentação. “Optei por comprar uma poltrona de segunda mão, onde a mãe que vendeu usou muito pouco. Troquei todo o tecido e personalizei com as cores do quarto. Não fazia sentido comprar uma nova pra usar dois anos e depois descartar. Dá pra economizar e ainda manter tudo bonito“, indica.

Bruno também reforça que manter a casa organizada de forma funcional faz toda a diferença, pois com um bebê em casa, a rotina fica mais intensa e ter cada coisa em seu lugar ajuda muito, desde fraldas e roupas até brinquedos. “Essa organização prática dá mais tranquilidade para os pais e mais conforto para o bebê“, conclui.

Afinal, mais do que um espaço bonito, um lar precisa ser um ambiente de amor, crescimento e proteção.

Sobre BMA Studio

O arquiteto Bruno Moraes atua há mais de 19 anos no mercado de arquitetura e interiores, com sólida experiência em projetos e execução de obras. Formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (FEBASP) e pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela FAU Mackenzie, Bruno iniciou sua carreira em grandes escritórios, como o do renomado arquiteto Siegbert Zanettini.

Em 2017, fundou o escritório Bruno Moraes Arquitetura, com foco em projetos residenciais, reformas de apartamentos e espaços comerciais.

Em 2017, fundou o escritório Bruno Moraes Arquitetura, com foco em projetos residenciais, reformas de apartamentos e espaços comerciais. O crescimento demandado por obras completas levou à criação de uma estrutura própria para execução e gerenciamento de obras, com equipe especializada e treinada. Essa expansão culminou, alguns anos depois, na transição da marca para BMA Studio, unificando os serviços de arquitetura e execução sob um novo posicionamento, mais alinhado aos diferenciais do escritório. O BMA Studio é a evolução da Bruno Moraes Arquitetura, mantendo a mesma essência, equipe e compromisso com a qualidade.

O escritório atua em projetos de casas, reformas, retrofits, espaços corporativos, áreas comuns de edifícios e stands de apartamentos decorados. Conta com um aplicativo próprio para a gestão das obras, otimizando processos e comunicação com os clientes.

Entre os principais clientes estão o Grupo Volkswagen, as multinacionais Arauco e Fabbri, os escritórios da Tecban (Banco 24h), as Sorveterias Rochinha e um projeto de revitalização urbana no bairro do Bixiga. Também participou da Mostra Casa Saudável HBC e tem obras executadas em diversas regiões do país.

A marca já teve seus projetos e vídeos publicados em importantes veículos de arquitetura. Bruno também assina colunas no Portal PiniWeb, apresenta o podcast de Arquitetura Corporativa para o Club&Casa Design, e foi apresentador do podcast do Viva Decora. De 2019 a 2024, participou do quadro de decoração do Programa da Eliana, no SBT.

Em 2023, estreou na CASACOR São Paulo com o ambiente ‘Cozinha Funcional’ e foi premiado pela VEJA São Paulo como Melhor Ambiente na categoria Cozinha Integrada ou Cozinha Gourmet. Em 2024, retornou à mostra com o espaço ‘Acalanto e Encontros’, reafirmando seu compromisso com a inovação, funcionalidade, bem-estar e brasilidade nos projetos.

