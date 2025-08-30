Fundo Social de Americana atende em novo horário a partir de 2ª-feira

Leia Mais notícias da cidade e região

A partir de 1º de setembro (segunda-feira), o Fundo Social de Solidariedade de Americana passa a atender em novo horário. O atendimento ao público será realizado às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h.

Já a Farmácia, localizada na sede do órgão, funcionará às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h. Os medicamentos controlados serão entregues exclusivamente às sextas-feiras.

Para a retirada de medicamentos é necessário apresentar a receita original, um documento do paciente e comprovante de endereço em nome do paciente ou o CadSUS (Cartão Nacional de Saúde) atualizados.

O Fundo Social atende famílias em situação de vulnerabilidade social com a entrega de cestas básicas, medicamentos, óculos de grau e fraldas, por meio de ações e campanhas desenvolvidas com apoio de diversos parceiros. Entidades assistenciais também recebem doações.

A sede do Fundo Social fica na Rua das Poncianas, 930 B – Jardim São Paulo, onde também são recebidas doações

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP