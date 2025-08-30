Mensagens divulgadas em São Paulo não fazem parte do Defesa Civil Alerta

Leia Mais Notícias do Brasil

Após o recebimento de mensagens por moradores de São Paulo nesta semana, a Defesa Civil Nacional esclarece que o envio não foi feito pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP) e que essas mensagens não configuram alertas enviados pela Defesa Civil de nenhuma instância de governo.



Usuários de smartphones receberam o seguinte texto: “alerta extremo: TEST warning message A+B”.



O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional esclarece que utiliza o Defesa Civil Alerta para emitir alertas de desastres diretamente aos celulares da população em risco com conteúdos e critérios definidos exclusivamente pelas defesas civis estaduais ou municipais. A equipe do Cenad fez uma análise minuciosa e constatou que nenhuma das mensagens em questão foi emitida pela ferramenta. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está analisando o caso.



Como funciona o Defesa Civil Alerta



Com a tecnologia cell broadcast, o Defesa Civil Alerta envia mensagens de texto e sonora mesmo que o celular esteja no modo silencioso, sobrepondo ao conteúdo acessado pelo usuário no momento. O envio é automático, sem necessidade de cadastro e funciona em aparelhos conectados às redes 4G e 5G em áreas sob risco de desastres.



A ferramenta amplia a capacidade de resposta das autoridades e complementa os canais já existentes de comunicação de risco, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP