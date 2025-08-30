Americana terá Seminário de Capoeira Patrimônio neste domingo

Leia + sobre esportes

O Centro de Memória Dionyzio de Campos, em Americana, anexo ao Casarão Salto Grande, será palco, neste domingo (31), de um evento dedicado à cultura brasileira: o Seminário de Capoeira Patrimônio. A programação terá início às 9h30 e contará com a presença de grandes mestres, professores e capoeiristas, promovendo um dia inteiro de formação, vivência e troca de saberes. A participação é gratuita. O Centro de Memória Dionyzio de Campos fica na Av. João Nicolau Abdalla, nº 5.260, Salto Grande.

O evento vai abordar as dimensões cultural, educativa e social da capoeira, expressão cultural reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A programação sobre a prática e preservação inclui uma série de formações:

– Lucas Casagrande: formação “Responsabilidade Social e Políticas Culturais: Por Uma Cultura Cidadã”

– Mestre Raça: formação “Arte Educador BrinCante em Capoeira na escola”

– Julia Motta: formação “Práticas pedagógicas da capoeira nas escolas”

– Mestre Griô Marquinhos Simplicio: formação “Salvaguarda e Patrimônio Imaterial”

– Mestre Zequinha: vivência “Trajetória da Capoeira Angola no Estado de São Paulo”

– C.Mestre Vaguinho: “Musicalidade e Roda de Capoeira Angola”

– Mestre Fabiano: intervenção.

Mestres

Além disso, o seminário contará com a participação de mestres da velha guarda de municípios da região: Mestre Maya (Sumaré), Mestre Jahça (Campinas), Mestre Gavião (Santa Bárbara d’Oeste), Mestre Marcinho (Americana), Mestre Presépio (Sumaré), Mestre Claudinei (Indaiatuba) e Mestre Canela (Capivari).

“A capoeira ensina respeito, disciplina e coletividade, unindo pessoas além das diferenças. É uma das mais significativas expressões da identidade nacional brasileira e traz em sua história uma narrativa intimamente ligada à formação do povo brasileiro”, explicou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O evento é promovido pelo Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP