Com arbitragem padrão FIFA e VAR, Moleque Travesso e Inter Remanso jogam a final do futebol amador de Hortolândia neste domingo

Leia + Sobre todos os Esportes

Arbitragem de primeira, VAR, transmissão interativa com Edy da Live, arquibancada lotada e muita alegria. Todos estes ingredientes estão reservados para a manhã deste domingo (31/08), no Campo do Rosolém para as grandes finais, das duas divisões, do Campeonato de Futebol Amador de Hortolândia, organizado pela Prefeitura. A partir das 10h, a bola rola para a final da primeira divisão.O campeão de 2017, Moleque Travesso, enfrenta o Inter Remanso, novato na competição, chegando pela primeira vez à grande decisão. Além do encontro das duas melhores equipes da elite, a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, com selo FIFA, também é atração. Souza é conhecido por apitar jogos das principais divisões do futebol brasileiro envolvendo as maiores equipes do país. A arbitragem de vídeo (VAR), presente na competição desde os jogos das semifinais, também dará mais um toque especial nesta grande festa do futebol hortolandense.

Já pela segunda divisão, Sumarezinho e Família São Sebastião entram em campo para o jogo decisivo. Garantidos na elite em 2026, os times farão o jogo de abertura, a partir das 8h. A final da divisão de acesso também terá VAR e arbitragem padrão Federação Paulista de Futebol com Vinícius Bettio. O árbitro apita as partidas de diversas divisões do campeonato estadual de São Paulo.

“Pelo segundo ano consecutivo trazemos arbitragem de primeira linha para a decisão do futebol amador de Hortolândia. Neste ano, Flávio Rodrigues de Souza chega com selo FIFA para abrilhantar ainda mais a final. Na segunda divisão, Vinícius Bettio também chega para fortalecer, ainda mais, o nível da partida. Ano passado, tivemos Vinicius Furlan apitando. O recurso do VAR também implantado pelo segundo ano consecutivo faz de Hortolândia a única cidade da região com arbitragem de vídeo no torneio municipal. Convidamos todos a participar, torcerem em paz por suas equipes e avisar que juntos, estamos construindo, cada vez mais, uma história grandiosa para o futebol amador de Hortolândia”, convida o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

HIPERMASTER E TERCEIRA DIVISÃO

Pela categoria Hipermaster 50+, no sábado (30/08), às 15h, o Campo do Rosolém será palco da decisão entre Adelaide e Unidos Boa Vista. Também no domingo (31/08), os campos do Adelaide, Santo André, Confibra, Remanso Campineiro e Jardim Amanda recebem os jogos da segunda rodada da seletiva para a terceira divisão.

BAIXE O APP E CONFIRA DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS JOGOS

Maiores informações do futebol amador de Hortolândia podem ser obtidas por meio do APP ESPORTIVO.

Para acompanhar os campeonatos, basta baixar o aplicativo pelos links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.placaresportivoamador.app | Android

https://apps.apple.com/app/id824228264 | iOS – Iphone

Após instalar procurar por Hortol em seguida clicar no logo da PMH.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP