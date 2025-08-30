HM, Unacon e UPA São José têm vagas de emprego em sete áreas

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José estão com processo seletivo aberto para as vagas de psicólogo de RH, auxiliar de farmácia, administrativo e manutenção predial, técnico de manutenção predial, técnico de enfermagem (hemodiálise) e assistente de departamento pessoal.

Conforme previsto no edital 43/2025, para os cargos de auxiliar, assistente de departamento pessoal e técnico de manutenção predial as inscrições se encerram no dia 27 de setembro. Para as demais vagas, os interessados podem se inscrever até 4 de setembro.

Como fazer a inscrição:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Trabalhe Conosco”

– Acesse o “Processo Seletivo HM Americana” e, em seguida, fazer o download do edital correspondente ao cargo e cadastrar o currículo.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon e a UPA São José são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP