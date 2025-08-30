‘Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro’ é a nova marca do governo Lula

O Governo do Brasil tem lado: o povo brasileiro. Essa é a mensagem central do novo conceito do Executivo Federal apresentada, nesta sexta-feira (29), pelo ministro Sidônio Palmeira, titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM-PR). A nova marca “Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro”, foi divulgada durante encontro que reuniu cerca de 600 servidores de órgãos e entidades do SICOM – Sistema de Comunicação de Governo. A reunião aconteceu no salão Oeste do Palácio do Planalto.



“A expressão ‘União e Reconstrução’ traduziu muito bem o espírito e os trabalhos dos primeiros anos do governo Lula. Agora vivemos uma nova fase, em que o nosso país, nossa economia e conquistas da população vivem ameaças externas. Nosso objetivo é mostrar que esse governo tem lado. Do lado do povo brasileiro”, afirma o ministro.



Outra mudança na marca é a substituição da expressão “Governo Federal” por “Governo do Brasil”. De acordo com o ministro da SECOM-PR, a mudança, além de tornar a linguagem mais simples e direta, permite à população se identificar melhor com o governo. “Mais do que uma federação, somos uma nação, somos o povo do Brasil”, explica.



A nova marca – que seguirá o mesmo formato gráfico da anterior – passará a ser utilizada a partir dos próximos dias em todas as peças publicitárias e de comunicação institucional dos órgãos e entidades vinculados ao Executivo Federal. “Estar do lado do povo brasileiro é estar do lado do PIX, é estar do lado do emprego, é estar do lado do SUS e das riquezas naturais que são um patrimônio de todos nós. O maior compromisso do governo Lula é cuidar de pessoas, lutar contra as desigualdades, privilégios, e defender o Brasil”, concluiu o ministro Sidônio Palmeira.

