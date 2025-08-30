Rafael de Barros mostra dados da gestão pública de Americana na Unisal

Leia Mais notícias da cidade e região

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, participou como palestrante da Semana de Cursos do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), realizada esta semana no campus Maria Auxiliadora. A apresentação aconteceu na terça-feira (26) e teve como tema “Gestão pública eficiente e baseada em dados”, voltada aos cursos de Administração, Contabilidade e Comunicação Social.

Durante a palestra, Rafael apresentou o trabalho que tem sido desenvolvido pela gestão pública do município dentro de cada um dos seis pilares do Marco de Políticas de Governo Digital da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico): digital por concepção, orientado por dados, governo como plataforma, aberto por padrão, orientado pelo usuário e proatividade. O secretário utilizou exemplos práticos da aplicação desses conceitos em Americana, como o Atendimento Digital através da plataforma 1doc.

“Foi uma grande satisfação poder compartilhar com os alunos e a comunidade acadêmica um pouco do que temos desenvolvido em Americana. Nosso objetivo é sempre mostrar que as políticas públicas, quando bem aplicadas, geram resultados concretos para a população. Trabalhar com base em dados, inovação e transparência tem sido essencial para modernizar os serviços, aproximar o cidadão da Prefeitura e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico da cidade”, comentou Rafael.

Semana de Cursos

A Semana de Cursos do Unisal é aberta ao público e acontece durante toda a semana, com uma série de palestras, oficinas e atividades de diversos cursos oferecidos pela instituição. O objetivo é proporcionar a estudantes, pais, responsáveis e equipes escolares a oportunidade de explorar o campus, participar de atividades práticas e oficinas interativas, conhecer os cursos e conversar com professores e alunos sobre o dia a dia no Centro Universitário.

No primeiro dia de atividades, na segunda-feira (25), o evento contou com a participação do secretário de Gestão de Convênios de Americana, Vinícius Zerbetto, que apresentou uma palestra voltada ao curso de Direito, com o tema “Convênios e a Lei: Aspectos Jurídicos Relevantes na Administração Pública”. Foram abordados assuntos como fundamentos legais e desafios na gestão de convênios no setor público, processos administrativos e licitatórios, atos normativos, articulações com os governos estadual e federal, formas de captação de recursos financeiros, balanço de convênios e programas executados em Americana, entre outros temas.

As inscrições para participar da Semana de Cursos podem ser feitas pelo site https://crmeducacionallp.crmeducacional.com/LP/unisal/semana_de_cursos_americana, onde está disponível também a programação completa. O campus Maria Auxiliadora do UNISAL está localizado na Avenida de Cillo, nº 3.500, no Parque Universitário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP