UPA Dona Rosa promove rodas de conversa sobre violência contra a mulher no Agosto Lilás

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A UPA Dona Rosa, na região do Parque Gramado, promoveu nesta quinta (28) e sexta-feira (29), uma série de rodas de conversa com os colaboradores da unidade, em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Com o tema “Violência contra a mulher: como reconhecer, prevenir e combater”, a iniciativa tem como objetivo sensibilizar os profissionais de saúde para que possam identificar sinais de violência, prestar acolhimento adequado e fortalecer a rede de proteção às vítimas.

Durante os encontros, foram apresentadas também as ações que a UPA já vem desenvolvendo para proteger, acolher e empoderar mulheres em situação de violência. Segundo a organização, a proposta é estimular o diálogo, a escuta e a reflexão entre os profissionais, reforçando a importância do engajamento coletivo no enfrentamento à violência contra a mulher.

A atividade foi elaborada pela equipe multidisciplinar da unidade, envolvendo a coordenadora médica Dra. Eloisa Duzzi, a coordenadora de enfermagem Hortencia Gomes, a assistente social Alessandra de Queiroz, a responsável técnica da Farmácia Naira Crochat e a médica Dra. Isabela Diniz.

“O Agosto Lilás é um chamado para toda a sociedade. Aqui na UPA, queremos que cada colaborador se sinta preparado para acolher e apoiar as mulheres que buscam ajuda. Nossa voz precisa ser ouvida e transformada em ação”, destacou o coordenador da unidade, Leonardo Paiva.

“A violência contra a mulher é um problema que exige atenção constante e o envolvimento de toda a rede de saúde. Iniciativas como essa, realizadas na UPA Dona Rosa, contribuem para preparar os profissionais, ampliar o acolhimento e fortalecer a proteção às vítimas. É um trabalho que reforça o compromisso de Americana com o cuidado humanizado e o respeito às mulheres”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP