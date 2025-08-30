Se nos últimos anos o pistache invadiu a moda, a gastronomia e até a decoração, agora é a vez da lavanda assumir o protagonismo como a cor que traduz os novos desejos de consumo e surge como símbolo de delicadeza e acolhimento.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Reconhecida e apreciada, a tonalidade está associada à calma, ao conforto, à serenidade e ao bem-estar. Nesta primavera, desponta como a tendência da vez, refletindo um desejo por frescor e equilíbrio que se manifesta do lifestyle à decoração.

Lyor e Lavanda

De olho nesse movimento, a Lyor, marca do Grupo Rojemac, apresenta Lavand Hand, uma linha pintada à mão que celebra a sutileza da cor tendência. Inspirada no frescor e na leveza da estação, a coleção leva autenticidade para a mesa com uma variedade de itens, como copos, taças de cappuccino, xícaras com pires, suqueiras, açucareiros, manteigueiras, jarras e taças. Essa versatilidade atende tanto ao uso diário quanto a celebrações especiais, sempre com um toque de encanto artesanal.

Cada peça traz um acabamento meticuloso e sutis inspirações florais que refletem o clima renovador da estação. A coleção une estética e funcionalidade, elevando a mesa posta com sofisticação e bem-estar. A novidade já está disponível no e-commerce WolyCasa, loja oficial do Grupo Rojemac.

WOLYCASA

GRUPO ROJEMAC

@gruporojemac

Sobre o Grupo Rojemac

Fundado em 2000, o Grupo Rojemac é um dos maiores importadores de utilidades domésticas e decoração do Brasil. Com marcas renomadas como Wolff e Lyor, a empresa se destaca pela diversidade e excelência de seus produtos, amplamente distribuídos em grandes redes varejistas, lojas de decoração, presentes e utilidades domésticas. Além disso, sua presença digital é fortalecida pelo e-commerce WolyCasa, o maior site do país no segmento, oferecendo uma experiência completa de compra online.