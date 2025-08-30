Presidentes da Chavantes e de Santas Casas visitam HM de Americana

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, e o diretor-presidente da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), Edson Rogatti, realizaram uma agenda conjunta em Americana nesta quinta-feira (28). Ambos foram recepcionados na Secretaria Municipal de Saúde pelo secretário Danilo Carvalho Oliveira, pelo secretário-adjunto, Fábio Joner, e pela superintendente da Fusame (Fundação de Saúde Americana), Lilian Godoi.

Em seguida, visitaram o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde foram recebidos pelo diretor geral Ruy Santos e pelo diretor de operações do Grupo Chavantes, Rodolfo Passos.

Durante a visita técnica, eles percorreram setores estratégicos como a hemodiálise e maternidade, onde puderam ver na prática a gestão compartilhada entre o Grupo Chavantes e a Prefeitura de Americana. O recém-implantado sistema de gestão Lean foi destacado, com argumentos de ganhos de eficiência, como a redução no tempo de espera.

Dra. Letícia enfatizou os resultados. “Cada número de melhoria que registramos representa vidas salvas, pacientes acolhidos com dignidade e profissionais valorizados. Não se trata apenas de reduzir tempos de espera ou aumentar capacidade operacional. Trata-se de reconstruir a confiança da população na saúde pública e restaurar o significado do trabalho para quem dedica sua vida a cuidar do próximo”, cita.

Convite

Edson Rogatti, da Fehosp, agradeceu o convite do secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, e elogiou a estrutura do hospital. “Fiquei muito contente com o que está sendo feito aqui. É isso que precisamos: que nossos hospitais melhorem cada vez mais o atendimento. Tenho certeza de que o Hospital Municipal de Americana avançará ainda mais com o aumento da tabela SUS, que trará recursos adicionais para investimentos em saúde”, menciona.

O diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, reforçou o compromisso da equipe. “Temos orgulho de mostrar na prática como a união de esforços entre poder público e iniciativa privada pode gerar benefícios reais para a população. Estamos reduzindo filas, humanizando o atendimento e valorizando nossos profissionais, porque acreditamos que saúde pública de qualidade é um direito de todos e um dever de quem faz gestão com seriedade e paixão”, pondera.

Segundo os dirigentes, a visita reforçou o potencial de replicação do modelo de gestão em outras unidades de saúde do estado, alinhando eficiência operacional e humanização do cuidado. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

