Marcos Caetano pede recapeamento em rua do São Vito

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre recapeamento asfáltico na Rua João Bernestein, no bairro São Vito.

Segundo o parlamentar, moradores relatam que a via está em condições críticas de trafegabilidade, com extensos danos no asfalto, buracos e irregularidades que colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres. “A situação da Rua João Bernestein é preocupante. É uma via bastante movimentada e o asfalto está deteriorado, o que dificulta o tráfego e pode causar acidentes. Nosso papel é cobrar soluções do Executivo e garantir que a população tenha infraestrutura adequada”, afirma Marcos.

No requerimento, o vereador questiona se existe algum plano ou cronograma da prefeitura para obras de recapeamento na via e se a prefeitura possui laudo técnico da atual condição do asfalto. Marcos Caetano pede também que seja realizada uma vistoria urgente pela equipe responsável da prefeitura.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

