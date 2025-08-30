Cuidado contínuo com base no seu DNA: Genera lança assinatura que transforma teste genético em acompanhamento personalizado de saúde

A Genera, laboratório pioneiro em genômica pessoal no Brasil, apresenta o Genera Sempre, um modelo de assinatura anual que convida o público a viver uma nova relação com sua saúde: contínua, personalizada e baseada na própria genética.

Mais do que um teste genético, o serviço por assinatura oferece uma jornada educativa e analisa o DNA a ao longo de um ano inteiro. Após a coleta da saliva os dados genéticos do cliente são periodicamente atualizados com as mais recentes descobertas científicas. Com isso, três novos relatórios, sendo um de risco genético para doenças e os outros dois com descobertas sobre o bem-estar que são enviados todos os meses acompanhados de uma consulta anual com um médico especialista, como um geneticista ou nutricionista, para orientar a interpretação das informações.

“A experiência genética não deveria terminar no laudo. O Genera Sempre nasceu para dar continuidade a essa jornada, ajudando as pessoas a tomarem decisões reais com base no que seu DNA revela”, explica Ricardo di Lazzaro, médico em genética e cofundador da Genera.

Esse acompanhamento genético, agora em formato de assinatura, é a proposta de valor do Genera Sempre, serviço que libera mensalmente novos relatórios com base no DNA do usuário e para aderir ao plano de assinatura, é necessário primeiro realizar a compra e o teste genético e quem já realizou o teste anteriormente também poderá assinar o serviço. O modelo permite atualizações periódicas à medida que surgem novas descobertas científicas, trazendo informações sobre predisposição a doenças como hipertensão arterial — que atinge cerca de 30% da população adulta brasileira, segundo o Ministério da Saúde —, esclerose múltipla — com estimativa de 40 mil casos no país, de acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla — e certos tipos de câncer, como o de pulmão, de acordo com estimativa para os anos de 2023–2025, são projetados 32 mil novos casos de câncer de pulmão, segundo o Instituto Nacional de Câncer( INCA). Além disso, o serviço aborda aspectos ligados ao bem-

estar, como metabolismo, sono e resposta a nutrientes. Ao longo de um ano, o assinante recebe conteúdos personalizados e uma consulta com profissional da saúde para interpretar os dados, em uma jornada que alia autoconhecimento, prevenção e tecnologia.

Genética aplicada à vida real

O modelo foi criado para ser mais do que informativo: ele é transformador. Segundo a *Estudo Genera 2024 publicado no Journal of Community Genetics, 64% dos clientes afirmaram ter mudado seus hábitos de saúde após começarem a usar o serviço. Entre as principais mudanças estão a melhora na alimentação, maior adesão à atividade física e busca por orientações médicas mais adequadas ao perfil genético.

“O autoconhecimento genético pode ser um catalisador poderoso para escolhas mais saudáveis. Nosso papel é tornar essa informação útil, prática e acessível”, complementa di Lazzaro.

Um novo jeito de cuidar da saúde

Genera Sempre responde a um desafio comum: após o primeiro impacto com os resultados do teste genético, muitos usuários podem se questionar sobre o que fazer com aquelas informações. A assinatura preenche essa lacuna ao oferecer:

· Relatórios mensais voltados para predisposições hereditárias com base nas descobertas científicas mais recentes;

· Consulta online anual de 45 min com médico especialista em genética e nutrição;

· Apoio contínuo na interpretação dos dados e na adoção de hábitos mais saudáveis;

· Conteúdo educativo sobre saúde personalizada, prevenção e bem-estar.

Ao longo do tempo, o serviço se adapta à ciência e à realidade de cada pessoa, reforçando o conceito de que cuidar da saúde é uma jornada — e não um evento único.

