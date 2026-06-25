Americana será sede da etapa final regional do JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) na modalidade tênis de mesa. A competição acontece nesta sexta-feira (26), no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

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As disputas pelo masculino, feminino e PCD devem reunir atletas de mais de 15 escolas da região nas categorias sub-14 e sub-17. O evento tem como objetivo promover o esporte escolar, além de estimular o intercâmbio entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio das redes pública estadual, pública municipal e particular.

Peol de Americana fala da importância

“Eventos como esse promovem algo muito importante, que é a integração entre estudantes, escolas e municípios de toda a região. Americana tem satisfação em sediar essa etapa do JEESP, oferecendo estrutura e apoio para que os jovens possam viver essa experiência esportiva, trocar vivências e representar suas instituições da melhor maneira possível”, destacou o secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol.

O JEESP é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Seduc (Secretaria da Educação), SedPcD (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e Centro Paula Souza, com execução da Fedeesp (Federação do Desporto Escolar de São Paulo).