A Prefeitura de Americana implantou uma equipe de zeladoria permanente para atuar na região central da cidade, com o objetivo de agilizar a realização de pequenos reparos e reforçar a manutenção diária do espaço.

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A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA).

A equipe é formada por servidores da secretaria e atuará diariamente, especialmente no calçadão da área central, realizando serviços como pequenos reparos em calçadas e mobiliário urbano, pintura, limpeza e outras intervenções de manutenção básica.

Americana e seu prefeito Chico

O prefeito Chico Sardelli esteve no calçadão da Praça Basílio Rangel, junto do letreiro turístico de Americana, na manhã desta terça-feira (7), para acompanhar o início da iniciativa e realizar a entrega dos uniformes para a equipe. As peças foram doadas pela confecção Mar Negro.

“O Centro é uma das regiões mais importantes da cidade e concentra grande circulação de pessoas. Com essa equipe permanente de zeladoria, vamos garantir mais agilidade nos reparos do dia a dia e manter o espaço sempre organizado e bem cuidado para comerciantes e consumidores”, afirmou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância da ação para a manutenção contínua do espaço público. “A área central recebe diariamente muitos moradores e visitantes, é uma área que exige atenção constante. A zeladoria permanente ajuda a manter o local limpo, organizado e adequado para quem frequenta o Centro”, disse.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a criação da equipe atende a uma demanda antiga da região central. “Agora temos um grupo próprio, presente todos os dias no Centro para realizar as manutenções básicas e atender com mais rapidez tanto os comerciantes quanto a população”, explicou.

A ACIA colaborou com a iniciativa com a doação de equipamentos e materiais utilizados nos serviços. Para o vice-presidente da associação, Evandro Barizon, que acompanhou a visita desta terça-feira, a colaboração reforça o compromisso da entidade com a valorização da área central. “O Centro é um espaço muito importante para o comércio e para a cidade como um todo. A parceria com a Prefeitura contribui para manter essa região organizada e bem cuidada, beneficiando comerciantes, consumidores e todos que circulam por aqui”, afirmou.

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