Treinar, recuperar o corpo, trabalhar e até encontrar amigos no mesmo ambiente. A rotina nas academias está mudando e acompanhando um novo comportamento de quem busca mais do que apenas atividade física.

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Dados do Sebrae apontam que o Brasil conta com 64.673 empresas de condicionamento físico, sendo o segundo maior mercado mundial no setor, com crescimento anual de 13%.

As gerações Y e Z são as que impulsionam a demanda, mas 47% da população brasileira ainda é considerada sedentária, o que ressalta ainda mais o potencial de crescimento do setor que atualmente, tem espaços que reúnem diferentes frentes do bem-estar, combinando desempenho, saúde e convivência em uma única proposta.

O movimento acompanha a expansão do setor fitness no Brasil e uma mudança na forma como as pessoas encaram o cuidado com o corpo.

A lógica do “quanto mais treino, melhor resultado” começa a dar lugar a uma visão mais equilibrada, que inclui descanso, recuperação muscular e qualidade de vida como parte essencial do processo.

Nesse cenário, práticas de regeneração física deixam de ser exclusivas de atletas e passam a integrar o dia a dia de quem treina com foco em performance e saúde. A recuperação muscular ganha protagonismo ao contribuir para a constância dos treinos, redução de lesões e melhora do rendimento.

Em Curitiba, a The House surge como um exemplo dessa transformação ao reunir, em um único espaço, treinos de força, atividades voltadas à perda de peso e protocolos de recuperação muscular. O ambiente funciona como um hub de bem-estar que integra diferentes experiências, combinando atividade física com convivência e estilo de vida.

“A integração entre treino e recuperação é fundamental para resultados mais consistentes. A recuperação não é uma pausa improdutiva, é parte do resultado. Quando bem conduzida, permite treinar melhor, com mais constância e menos risco”, afirma Thomaz Rodrigues, professor e fundador da The House. Entre as modalidades oferecidas estão o Spincycle, treino de bike indoor com alta intensidade, e o Strong Basic, focado em força e condicionamento físico.

Já na área de recuperação, o The Spa by Recovery Pro Esporte disponibiliza métodos voltados à regeneração muscular e ao reequilíbrio do corpo, com acompanhamento especializado. “O desempenho deixa de estar ligado apenas ao esforço e passa a incluir inteligência no processo. Recuperar-se bem não é exceção, mas pré-requisito para evoluir”, completa Thomaz.

Academia

A The House funciona na Avenida Vicente Machado (nº 1046), na região central de Curitiba. Além do treino, o espaço conta com café, áreas de convivência, coworking e ambientes preparados para trabalho, reforçando a proposta de permanência e construção de comunidade.