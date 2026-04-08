Filmes e séries campeões do streaming na semana 1 abril 

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McLanche Feliz celebra lançamento de Super Mario Galaxy: O Filme

Os brinquedos inspirados na animação já estão disponíveis em restaurantes do McDonald’s de todo o Brasil

Março de 2026 – O McLanche Feliz está intergaláctico! Em comemoração à estreia de Super Mario Galaxy: O Filme, a marca convida pais e filhos a se divertirem com brinquedos inspirados nos personagens do longa, que chegou aos cinemas brasileiros na última terça-feira, 31 de março.

A campanha celebra mais uma parceria entre o McLanche Feliz e o universo de Super Mario, baseada na sequência da animação que conquistou o público. Repletos de nostalgia, os brinquedos aproximam os pequenos de ícones dos videogames e da magia de uma história que continua a encantar diferentes gerações no mundo inteiro.

Ao todo, a campanha conta com 10 brinquedos que funcionam como chaveiros em formato de estrela. Cada miniatura representa um personagem diferente do filme, sendo eles: Bowser, Peach, Luma Amarela, Yoshi, Bowser Jr., Mario, Princesa Peach, Toad, Luigi Sapo e Bowser Jr. Fenomenal. Além disso, ao escanear o QR code do McLanche Feliz, o cliente pode acessar uma experiência digital para continuar brincando e explorando novos desafios no universo virtual.

Os brinquedos já podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, por tempo limitado, através do Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante (pelos totens de autoatendimento e no balcão). Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do Méqui e aproveitar o McDelivery!