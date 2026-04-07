A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (9), às 19h, audiência pública para debater o combate à violência sofrida por profissionais da área da saúde e divulgação da campanha “Saúde SIM, Violência NÃO”, desenvolvida pelo Sinsaúde (Federação Paulista da Saúde).

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A realização da audiência atende a requerimento de autoria do vereador Juninho Dias (PSD). O evento acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

De acordo com o parlamentar, o pedido para realização da audiência foi motivado pela participação de representantes do Sinsaúde na Tribuna Livre da Câmara durante sessão ordinária.

A campanha tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o crescente número de registros de agressões contra trabalhadores da saúde em seus locais de trabalho, durante o exercício de suas atividades. Segundo dados da Federação, 90% dos relatos são de agressões verbais, 79% de violência psicológica e 21% dos casos chegam às vias de fato. Apenas 15% dos agredidos denunciaram.

“Os profissionais da saúde desempenham papel essencial na garantia do direito fundamental à vida e ao atendimento digno da população. Contudo, tem se tornado cada vez mais recorrente o registro de episódios de agressões verbais, ameaças e até violência física contra esses trabalhadores, o que compromete não apenas a integridade e a segurança dos profissionais, mas também a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A realização de uma audiência pública permitirá reunir representantes de diversos setores, criando um espaço democrático de escuta, diálogo e construção coletiva de soluções”, defende Juninho.

A audiência terá a presença de vereadores, representantes do Poder Executivo, gestores da saúde, conselhos profissionais, sindicatos, servidores e sociedade civil.

Em Americana, participe

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara.