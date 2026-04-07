O Detran São Paulo, em parceria com a Fidalgo Leilões, realizará um leilão eletrônico de 341 veículos em três datas: 15, 22 e 24 de abril de 2026, sempre com início às 10h00. Os lances poderão ser feitos exclusivamente pelo site www.fidalgoleilões.com.br.

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Os bens disponíveis estão localizados em cinco pátios credenciados ao órgão, distribuídos nas cidades de Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão.

Do total, estão disponíveis 54 automóveis com documentos, 217 sucatas e 70 prensas Por ser considerado o meio mais transparente e ágil de venda de bens, é cada vez maior o número de pessoas que recorrem aos leilões para a compra de veículos.

“É uma grande oportunidade para quem busca adquirir veículos com documentação em dia, além de sucatas e prensas para diferentes finalidades. Contamos com uma variedade de modelos e categorias que atendem tanto pessoas físicas quanto jurídicas”, destaca Tania Ribeiro Perillo, leiloeira oficial da Fidalgo Leilões.

Entre as opções mais atrativas com documentação, a leiloeira destaca uma moto Dafra/Speed 150, ano/modelo 2011/2012, disponível por R$ 1.000,00. Também uma motocicleta Honda/CG 160 Start, ano/modelo 2020, com lance inicial de R$ 2.700,00. Para quem busca por carros, um Renault/Logan Dyna, ano/modelo 2015/2016 é oferecido por R$ 7.000,00. Já um Chevrolet/Agile LTZ, ano/modelo 2012, pode ser arrematado por R$ 6.500,00.

Vale dizer que a hasta pública está organizada por categoria, com cada dia dedicado a um tipo de bem:

15 de abril – Veículos com documentos (54 lotes)

22 de abril – Sucatas (217 lotes)

24 de abril – Prensas (70 lotes)

COMO PARTICIPAR Leilão Detran

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário realizar o cadastro em www.fidalgoleiloes.com.br e enviar os documentos exigidos no edital para a Fidalgo Leilões. A lista completa dos lotes e as condições de cada item estão disponíveis no próprio site.

SERVIÇO

1º Leilão: 15 de abril de 2026, às 10h00 — Veículos com documentos

2º Leilão: 22 de abril de 2026, às 10h00 — Sucatas

3º Leilão: 24 de abril de 2026, às 10h00 — Prensas