Vereador realizou ação beneficente neste domingo (5) em bairros de Americana através de parceria com empresas

Celebrando a Páscoa, na manhã de domingo (5), o vereador Pastor Miguel Pires, em parceria com as empresas JV Lava Jato, Deguinhas Lanches, Pastel Boer e NG Adega, realizou a entrega de aproximadamente 500 ovos de Páscoa nas regiões dos bairros Jardim Boer, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni.

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Solidariedade

Segundo o parlamentar, a ação conjunta levou alegria, carinho e momentos de diversão para as crianças da comunidade, reforçando o espírito de solidariedade e união que essa data tão especial representa.

Gratidão Pastor Miguel

“Quero expressar minha sincera gratidão a todas as empresas parceiras que se uniram a nós nessa ação tão especial. Cada gesto de solidariedade faz a diferença na vida das nossas crianças e fortalece ainda mais nossa comunidade. Seguiremos trabalhando e incentivando iniciativas como essa, que levam alegria, esperança e união para todos. E podem ter certeza: nos próximos anos, faremos ainda mais!”, enfatizou o vereador.